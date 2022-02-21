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廣告商：非單看網紅人氣 需考慮內容配合否

【明報專訊】專門在網上分享英語健身運動短片的網紅Juliana，在YouTube上擁有約32.9萬個粉絲。她認為，英美廣告商比較尊重網紅的創作自由，不會有太多框架。但亞洲區廣告商對於網上廣告短片的態度，的確比較像電視廣告，會要求知道很多細節。所以，ZyViz推出背景廣告服務，讓她們多一個選擇也是好的。現時這種背景廣告約佔她的總收入的一成。

網紅Juliana：背景廣告佔收入一成

一年前成為業餘YouTuber的CC，主要分享在香港郊遊行山短片，現時約有5450個粉絲。她在半年前開始和ZyViz合作，現時每個月都有3至4條短片交給該公司去配對廣告商。

她表示，也有廣告商和她直接合作，但大多數只是請她和產品一起拍攝硬照，放上Instagram，很少請她拍攝短片。部分廣告商確實要求控制太多細節，例如，曾有廣告商要求她穿上緊身衫和產品一起拍照。但她在網上發表短片和硬照，一向都是穿行山裝束，她覺得要求違反了她的風格和創作自由，故拒絕了。現時來自YouTube的廣告分帳仍是她網上總收入最大來源，和ZyViz合作的背景廣告，差不多佔其網上總收入的三成。Instagram硬照廣告收入排第三。

Urban Village亞太區銷售總監梁智豪表示，該公司近年在柬埔寨發展不少地產項目，早前透過ZyViz配對一個專講本地樓市YouTuber的短片加上背景廣告，包括展示公司電話號碼。結果，短片瀏覽人次超過10萬，事後也有幾個網民致電查詢。

他強調，該公司指明要和地產有關的YouTuber配對，效果才較大。若單看YouTuber人氣高低，而不考慮其內容，有可能會錯配。

[新經濟新天地]