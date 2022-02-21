簡志健、傅可怡：Datadog持續擴大市場份額

這季度的業績幾乎找不到瑕疵，Datadog的收入同比增長84%，環比增長更是從上季度的15.8%提速到20.6%，這主要是得益於獲取更大的客戶群體。過往Datadog得到很多中小企業使用，隨着規模愈來愈大和功能愈來愈全面，開始吸引了消費力更強的客戶，年收入貢獻超過100萬美金的客戶同比增長114%，給出的2022年度增長預期也預計能保持現在的收入增長水平。

在運營槓桿方面，自由現金流正以倍數增加，其規模經濟效應明顯，日常行政成本並沒有增加，於保持快速擴張的同時，營銷成本佔收入在不斷的下降，從三季度的28%降到27%，預料隨着吸引更多新的大客戶使用，此比率還有進一步的下降空間，提升整體營業利潤水平。

增研發銷售人員 加強產品滲透

在這季度的業務進展上，Datadog取得了FedRAMP（聯邦風險與授權管理計劃）中等影響授權，預料能為公司吸引更多不同政府部門的訂單。管理層仍然相信他們正處於可觀察性市場機會的早期階段，為往後能保持規模式增長，他們在這季度也新增了更多的研發人員和銷售人員，加強產品開發能力和產品的滲透。與此同時，公司與Amazon AWS建立了全球戰略合作伙伴關係，並加強開發更適合AWS的產品，加深在其渠道的吸引力。

Datadog能在幾年推出的APM（應用表現監控），兩年內進入Gartner Magic Quardrant，並在4年後進入Market Leader的領域，在這個市場明顯地搶了競爭對手的蛋糕而突圍而出，可見他們的內在管理有獨特的基因。當Datadog在搶市場份額的同時，其營銷佔收入比率在持續下降，反映出他們無縫式land and expand策略，先從核心產品吸引客戶，建立牢固客戶關係再upsell和cross-sell產品，並有着強勁的執行力。

除了優秀的執行能力外，管理層在產品佈局上也很有遠見，他們較其他競爭對手更早搭建Infrastructure Monitoring（架構監控）、APM和LOG（事件管理監控）的一體化平台，並很早便開始把產品佈局到一些新式雲計算架構如Severless、Docker Container等，為使用不同架構類型的客戶，也能提供優質的產品和服務。因此，在企業往雲端上遷移的大環境下，加上公司團隊優秀的執行力，我們認為Datadog的高速成長能繼續維持。

（筆者為持證監會持牌人士；執筆時筆者及其客戶持有Datadog）

中原博立研究團隊

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡志健、傅可怡 明智博立]