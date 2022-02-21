moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱

【明報專訊】「出售居者有其屋計劃單位2022」及「白表居屋第二市場計劃2022」將於本周五 （25日）接受申請，由於疫情關係，申請期由過往兩星期延長至4星期。是次提供7個新建居屋屋苑，共8926個單位。居屋除了較市價平，在政府擔保下，白表人士亦可敍做九成按揭及攤分最長25年還款，綠表人士可敍做九成半按揭，有意上車的市民要留意。

明報記者 黃清瑤

新一批居屋申請日期由今年2月25日至3月24日，預期4至6月攪珠，10至12月選購單位。「居屋2022」申請費250元，「白居二2022」申請費210元，可兩者同時申請。但要留意入息上限，一人每月入息限額為3.3萬元，總資產限額為92.5萬元；二人或以上家庭每月入息限額為6.6萬元，總資產限額為185萬元。

東涌裕雅苑提供最大單位 均呎最平

比較今期7個新居屋屋苑，東涌裕雅苑提供最多單位，6座共3300伙，實用272至555方呎，平均售價由129.63萬至354.55萬元，包括今期居屋最大面積單位，平均呎價亦是7屋苑中最平，料最快今年9月30日落成。價錢廉宜主因位置較偏僻，步行往港鐵東涌站需約20分鐘，坐大嶼山巴士亦要14分鐘。部分單位望海景。

屋苑旁是東涌喜來登酒店，附近有不少特色餐廳如地中海、印度、西式餐廳，但消費水平偏高。如要到訪最就近的民生商舖，就要前往東涌東環一帶，由屋苑前往東環的超級市場、食肆等約步行5至10分鐘，前往街市可步行約15分鐘往迎東街市。

平均呎價最昂貴的是北角驥華苑，項目只提供248個單位，面積280至457方呎，呎價8868至11,618元。屋苑北面是北角匯3期，有戲院、各類食肆、服裝店、美容店等，南面是啟基學校（港島），約3分鐘便可步行至港鐵北角站。不過位處密集鬧市，亦位於十字路口旁，環境或會較嘈雜。

驥華苑罕有港島居屋 近北角站

啟德啟欣苑則提供1840個單位，為今期價錢第二個最貴的屋苑，面積186至448方呎，售124.38萬至478.54萬元，呎價6687至10,681元，當中186方呎單位是今期最細。樓盤距宋王臺站約3分鐘步程。但附近民生商舖較少，最方便是坐地鐵前往其他地區購物、飲食。不過當啟德區逐漸發展完成後，將會有更多商舖和配套設施，樓價料有上升空間。

如果心儀新界東的居住環境，沙田愉德苑會是好選擇。該盤提供543個單位，面積281至463方呎，售價174萬至336.54萬元，呎價6182至7268元，相對廉宜，主因是項目位於石門，附近較多工商大廈，但優勢是步行至石門站僅約5分鐘，到沙田第一城約10分鐘。石門站附近有京瑞廣場，食肆林立，食客有來自愉翠苑、第一城的居民，甚至馬鞍山居民也來「覓食」。

另一個值得留意的樓盤是土瓜灣馬頭角冠山苑，共495個單位，面積281至447方呎，售價188.26萬至363.57萬元，呎價6699至8133元。由屋苑前往土瓜灣站只需約4分鐘，且位於名校網，包括喇沙書院、協恩中學、拔萃男書院等。但要留意樓盤5至11號單位設有減音露台，扣除露台面積，單位面積只介乎248至406方呎，因此事前宜親身前往了解。

土瓜灣冠山苑位處名校網

其中一個較不吸引的樓盤位於秀茂坪的安秀苑，因為樓盤四方八面都正有工程，生活配套缺乏，不過土木工程署資料顯示，未來屋苑附近會有行人天橋、單車徑等連接安達臣道石礦場和毗鄰屋苑，如未來設有便利通道前往安達邨，就可以在安達商場購物。交通方面，主要靠巴士往返各區。

至於將軍澳昭明苑，要留意附近為墓地及有零散山墳。不過交通尚算便利，行往最就近的坑口站只需10分鐘，該站附近不乏民生商舖。屋苑附近亦有多個大型購物商場如東港城、TKO Gateway等。區內有多間幼兒園、小中學。此外將軍澳醫院近距離500公尺、銀線灣沙灘距離1.3公里。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]