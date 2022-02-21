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梁振輝：金價向上阻力1920美元

【明報專訊】今周投資市場繼續關注美國加息預期及烏克蘭局勢發展，前者在聯儲局公布1月議息紀錄後略為降溫，因紀錄中未有提及3月加息50個基點等字眼，同時反映局內委員相信加息快慢仍要視乎通脹發展；至於後者，地緣政局的不確定性令投資者近期取態傾向審慎，為資產市場今周增添不少波動。

美國下周一總統假期休市，在此即將來臨的長周末前，俄烏邊境的緊張局勢以及伊朗核談判有迹象取得進展等，可能會暫時比利率及通脹等因素更能驅動市場發展。

現時市場資金傾向避險，以周四市况為例：美國債券收益率走低、股市急挫，而避險資產日圓、瑞郎和黃金則有買盤。有趣的是，筆者亦留意到幾種商品貨幣例如澳元、紐元和南非蘭特走勢亦保持穩定。雖然周五繼續有多名聯儲局官員發言，但如無意外言辭整體將繼續偏鷹，反而地緣政局不明朗可能會更加主導市場氣氛。值得注意的是，近日美元未因風險情緒惡化而上升，似乎暗示美元或正轉向走低。

美元兌日圓下試關鍵支持位

避險資產方面，金價反彈至1900美元，短線走勢料將與烏克蘭不斷變化的局勢同步。我們預計1920美元會是技術阻力，其後是1950至1980美元，走勢方面仍可能會傾向短暫而波動。當然，若能以外交途徑解決烏克蘭地緣危機，金價相信會有所回落，技術上或會下試1850及1820美元支持。

至於日圓，筆者亦開始看淡美元兌日圓的前景，因地緣緊張局勢升溫可能會推動市場對日圓的避險需求，並導致短倉出現逆轉情况。技術上116.35的雙頂料可守住，一旦美元兌日圓跌穿113.45和112.50的強勁支持，可能會觸發匯價進一步下跌。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]