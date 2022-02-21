moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

區偉志：挖礦經濟學：礦工成本價3.5萬美元撈比特幣

【明報專訊】顧名思義，區塊鏈技術是把所有交易寄存在獨立的區塊中，並把區塊按時序串連起來。比特幣背後沒有任何公司營運，那誰來負責把交易打包成區塊的工作？什麼驅使這些人願意做這工作？那得要研究一下挖礦經濟學。

比特幣每十分鐘便會出現一個新區塊，記錄這時段內的所有交易，每個新區塊都是由獨立第三方(俗稱礦工)打包而成，任何人只要有電腦(礦機)都可成為礦工。但要建立一個新區塊，礦工先要解決一個數學難題，運算力愈高的礦機當然愈有機會解決這問題，但只有第一個成功找到答案的礦工才可獲得比特幣作為獎勵，這機制為工作量證明(Proof of Work)，坊間稱之為「挖礦」。

第一個比特幣於2009年1月誕生，當時的礦工獎勵是每個新區塊獲得50個比特幣，這個獎勵其後每4年減半，到現在雖然只有6.25個，但由於幣價不斷上升，這獎勵依然非常吸引。以現價約4萬美元計，每次獎勵也可獲得25萬美元的比特幣，所以世界各地愈來愈多人加入礦工行列。中國本來佔了全球超過一半的挖擴產能，但自從國家禁止後，現在全球大部分產能已被美國、哈薩克、俄羅斯及加拿大瓜分。

究竟礦工的利潤有多高？那得要分析他們的固定投資成本、營運支出、挖擴成功率及比特幣價格。

早期的礦工確實可以用一般電腦作為礦機，但隨着運算難度愈來愈高，一般電腦已不勝負荷。其後，礦工改用了有GPU的顯示卡，但礙於耗電高及成本效益低，最後改用了現時最流行的ASIC礦機，安裝了專為挖礦而度身訂做的晶片。市面上效率最高的礦機售價約每部12,000美元，其運算速度為每秒140兆運算(140TH/s)。

每月營運成本主要為電費，其餘亦包括租金、散熱成本及管理員的工資。電費在不同國家固然不同，在同一國家內不同省份也可以有很大的差別，有些地方更會有政策扶持挖礦產業。以美國工業用電為例，紐約州每度電成本6.6美仙，加州卻為15美仙，所以沒有人會選擇在加州挖礦。不同方式生產的電力成本也有分別，某些情况下新能源成本可能更低。

由於那些礦機年中無休地高速運算，產生很大的熱力並影響礦機的效率及損耗，所以有效的散熱系統也是重要一環。無論如何，比特幣挖礦每年消耗全球0.8%的發電量，極不環保。

挖礦成功率方面，全球數以萬計的礦工都想成功爭取獎勵，競爭非常激烈，一個單獨行事只有一部礦機的礦工每次的成功率只有140萬分之一，所以一般人都會選擇集團式挖礦，加入礦池，成事後瓜分獎勵。現時全球每秒有2億兆的運算力(200EH/s)在挖礦，最大的礦池為Foundry USA，市佔18%。

綜合以上資料，假設礦機壽命2.5年，每個比特幣挖礦成本平均約3萬美元，更多礦機加入，成本會愈來愈高。這也說明為何筆者於上月比特幣跌至3.5萬美元水平時開始加倉，因這已差不多是礦工的成本價了！

香港數碼資產學會共同創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]