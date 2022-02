徐家健：相關ETF出現 元宇宙概念股趨波動

科技界有這樣一個說法,2021年屬於NFT,2022屬於metaverse。

是的,元宇宙世界裏,可以有無限想像空間,包括不同種類的金融服務。這裏我想借題發揮的,是現實世界的資產管理公司,已推出元宇宙概念的「交易所買賣基金」(ETF)。

南方東英上周宣布,推出本港首隻元宇宙概念ETF。據報道,該ETF現時共持有46隻股份,包括facebook母公司Meta、Roblox、英偉達、Unity和蘋果公司等。每手交易數量為100股,入場費約780元。

近年,ETF成為金融學術界研究的新金融產品。相比歷史悠久的互惠基金(mutual fund),ETF容許投資者日內交易,加上透明度高和入場門檻低,受到市場歡迎是不難理解的。《Do ETFs Increase Volatility?》研究卻發現:

“We exploit exogenous changes in index membership and find that stocks with higher ETF ownership display significantly higher volatility. ETF ownership increases the negative autocorrelation in stock prices. The increase in volatility appears to introduce undiversifiable risk in prices, because stocks with high ETF ownership earn a significant risk premium of up to 56 basis points monthly.”

流動性高金融產品受歡迎

說過了,ETF之所以受歡迎,流動性高是主因之一。然而,流動性高同時亦吸引了高頻交易的需求。果然,較多ETF持有的股份股價波動亦較大,而這些額外的波動並非來自基本因素,因此算不上價格發現的一部分。

當元宇宙也有ETF,有朝一日規模愈做愈大,元宇宙概念股的價格波幅和回報亦會受影響。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

