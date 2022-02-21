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何啟聰：美列「惡名市場」 阿里看淡沽17979

標籤：何啟聰

【明報專訊】美團（3690）上周五午後曾急跌逾17%，跌至182元的逾年半低位，收市仍跌近15%。發改委等部門刊發政策，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費，短線或有待消化負面影響，支持或參考180元水平。

美團顯著受壓，投資者或需考慮向下換馬，以控制價外幅度及持輪風險。看好或可考慮美團認購證21471，行使價253.08元，2022年6月到期，實際槓桿約5.5倍。相反看淡或可留意美團認沽證16926，行使價176.78元，2022年6月到期，實際槓桿約3.2倍。

美國貿易代表辦公室公布「惡名市場」名單，指控阿里（9988）等涉及售賣冒牌貨品。阿里上周五失守120元，收市跌近3%。看好或可考慮阿里認購證17980，行使價130.4元，2022年7月到期，實際槓桿約4.8倍。相反看淡或可留意阿里認沽證17979，行使價94.88元，2022年6月到期，實際槓桿約4.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]