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瑞銀亞洲：憧憬周二業績 匯控留意牛50927

【明報專訊】港股上周五承接外圍股市低開逾150點後，尾市美團（3690）突然急跌，拖累恒指跌幅進一步擴大，全日下跌465點，收報24,327點。

各大股份本周開始陸續公布業績，重磅股匯控（0005）將於本周二公布2021年成績表。匯控去年第三季稅前溢利增長達76%；亦有大行看好匯控的盈利增長及資本回報潛力；加上全球正討論加息預期的氣氛下，根據瑞銀上周五紀錄，較多投資者部署匯控的好倉，反映市場都憧憬匯控業績可以帶動其股價有更好的突破。匯控股價前一周曾收於高位59.3元，上周初稍有回吐，上周四、周五靠穩收報58元。

如投資者希望作匯控業績部署，看好匯控可留意匯控認購24735，行使價67.88元，2022年9月到期，有效槓桿約10.1倍。如希望以牛證作部署的投資者，看好匯控可留意匯控牛證50927，收回價50元，行使價49元，2023年2月到期，有效槓桿約7.8倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]