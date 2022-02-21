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摩根大通亞洲：股價急跌博反彈 美團購21059

【明報專訊】美團（3690）上周五單日急跌14.8%至188元，創去年7月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾2000億港元。事緣內地發改委將引導外賣平台進一步下調服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本，並要新冠疫情中高風險地區的餐飲企業給予商戶服務費優惠。

美團股價在上周五消息公布後隨即愈跌愈急，即市低見182元，跌穿去年8月底低位，為2020年7月以來新低。輪場資金流見投資者積極部署美團好倉博反彈。不過投資者宜留意，由於正股跌勢較急，進場時宜重新審視條款，避免揀太價外的Call輪選擇。

如投資者認為現價已反映不利因素，趁低吸納可參考美團購21059，行使價220.2元，價外幅度20%以內，而且年期較長，今年7月到期，防守力相對較強。相反如計劃追沽可留意美團沽17195，行使價176.78元，實際槓桿3.3倍，今年6月底到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]