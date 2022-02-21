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布少明：樓市購買力仍在

標籤：布少明

【明報專訊】第五波疫情愈演愈烈，難免影響經濟活動，市場對樓市普遍睇淡，但筆者不憂慮前景。首先，近期業主減價潮，涵蓋上車盤以至豪宅單位，但不少買家毋懼疫情，趁機覓盤入市，足證樓市購買力仍在。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於2月7日至13日的一周，合共錄61宗成交，較正值農曆新年假期前一周的34宗按周升近八成，反映市場剛需依舊強勁。

市場信心開始從谷底反彈，美聯信心指數（MCI）最新指數報50.6點，按周升3.5點或7.4%，連升兩周。隨着疫情加劇，相信是因為不少減價盤速獲市場承接，因此減價盤數目比早前為低，導致信心指數按周續升。

豪宅走勢通常領先於一般住宅物業。綜合市場消息，近日已有金融界名人不惜以高價，甚至付辣稅購入淺水灣豪宅物業；同時，近期亦有公司客豪擲逾億元，高價買入已屆現樓的屯門青山灣豪宅新盤，可見在豪宅板塊內，趁低吸納者大不乏人。上車物業類別方面，疫情嚴峻仍無礙用家入市優質物業，例如屯門掃管笏Emerald Bay，項目可即買即住，接連錄得成交。此外，在業主減價潮下，不少準買家搶筍盤。

中央助抗疫 勢現遲來「小陽春」

本港樓市購買力強可見一斑。加上近日政府新一期居屋及白居二接受申請，合共提供近9000伙單位，根據以往經驗，加上港人「磚頭文化」向來根深柢固，相信即使面對疫情，今次居屋申請人數依然會「萬人空巷」，為樓市保持熱度。近日中央正式出手支援香港抗疫工作，估計疫情有望於未來受控，屆時有望提振樓市氣氛及交投，令樓市出現遲來的「小陽春」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]