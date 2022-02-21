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馬泰陽：新晉屋苑抗跌力勝傳統屋苑

標籤：馬泰陽

【明報專訊】第五波疫情蔓延，但無礙市民置業需求。本行進行今年首季的「置業意向調查」顯示，有逾半受訪者考慮於未來12個月內置業，比例創16季、即4年來新高；有36.5%受訪者表示，主要為上車，反映市民的置業需求未有降溫迹象。

調查亦發現，有逾半受訪者傾向購買二手物業，因價錢相宜，有不少業主願意擴大議價空間，加上一手新盤市場被疫情冰封，有不少買家回流二手市場，積極在二手市場尋寶。

新晉屋苑近年備受追捧，有逾四成受訪者希望購買樓齡10年以下物業，自2018年起首次超逾四成，創4年來新高。近年有不少新發展區崛起，當中啟德為供應重鎮。這新晉屋苑愈來愈受歡迎，主因環境較好，有多元化套配設施，受年輕一代追捧，加上抗跌能力強，對樓價有支持。

綜合香港置業資料研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年1月，部分樓齡10年以下新晉屋苑平均實用呎價按年升6.3%，較同期十大傳統屋苑平均升3.1%為佳。當中以將軍澳天晉及馬鞍山迎海的升幅最多，兩個新晉屋苑升幅均達14%。除上述兩個屋苑外，筆者今年看好啟德發展，隨着鐵路規劃完善，目前區內市民最期待是沙中線開通，屆時由啟德站過海到中環只需20多分鐘，連接港島及新界，看好區內物業升值潛力。

十大傳統屋苑之中，樓價按年升幅沒有一個屋苑超過10%，最高僅6.3%，屬於觀塘的麗港城，其次為升幅5.9%的太古城。值得一提的是，雖然太古城升幅不及新晉屋苑多，不過太古城以實用率高見稱，加上為港島區的大型屋苑，深受中產人士及家庭客追捧，具有一定的抗跌能力，在傳統屋苑中跑出的機會甚高。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]