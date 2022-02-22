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監管風捲手遊元宇宙 科指再跌3% 騰訊挫逾半成 收市後當局澄清續接手遊申請

標籤：經濟

【明報專訊】繼日前中銀保監撰文防範元宇宙，具官方背景的中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會昨再發布《元宇宙產業自律公約》，抵制利用元宇宙概念炒作資本；加上內地傳媒傳出當局停批遊戲版號，以及傳出騰訊（0700）「將被重錘」，在騰訊大跌逾5%之下，拖累科網股紛紛急跌。雖然停版號和「重錘」騰訊兩消息都在收市後獲澄清是謠言，但已令科指連跌續兩個交易日大跌約3%，下試上月的雙底5220點水平（見圖）。

明報記者 蔡穎霖

元宇宙產業委員會的《公約》提出，元宇宙業務應立足服務實體經濟，「堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作」，避免形成市場泡沫。同時要抵制編造虛假元宇宙投資項目、發行元宇宙虛擬幣等非法金融活動，遠離打着元宇宙遊戲等旗號的新型騙局，警惕虛擬房地產等新型標的之投機炒作風險，避免不良信息在元宇宙項目中傳播。

中國移聯：元宇宙應服務實體經濟

翻查資料，元宇宙產委會隸屬於中國移動通信聯合會，負責推動元宇宙產業健康與可持續發展的全國性社會組織機構。而該聯合會成立於2000年，由時任國務院副總理吳邦國親自批示、國務院總理辦公會議批准成立，成員包括中國移動（0941）、中國聯通（0762）、中國電信（0728）、華為、小米（1810）等。另外，昨午財聯社引述遊戲公司負責人稱，國家廣電總局今年內停批遊戲版號，又指「業內農曆新年前就已知道」。國家新聞出版署昨收市後澄清，暫無明確回應停批版號消息，可以關注官網公告信息，目前仍在正常接收相關申請。

恒指受拖累跌157點

受中午消息拖累，手遊股集體重創（見表），嗶哩嗶哩（9626）跌9.59%，快手（1024）跌7.29%。另騰訊（0700）股價因內地有自媒體指騰訊「將被重錘」傳聞拖累，一度跌6.26%，全日收跌5.23%。惟騰訊公關部總經理張軍及後否認相關傳言，更指「一個下午，謠言變種了好多個版本。」

一眾科網股急跌，使科指昨收跌2.78%或152點，報5327點，下試雙底5220點。恒指亦受拖累跌157點，收報24,170點。國指跌81點，報8455點；大市成交1437億元。恒指夜期至昨晚10時半報24,023點低水147點。

易方資本投資總監王華稱，騰訊股價昨受壓的主因，相信是受停批新遊戲版號傳聞影響，而非中央對元宇宙的監管。他認為由於兩個消息同時傳出，容易令人聯想到元宇宙也需要申請遊戲版號。王華續稱，內地早前也曾暫緩批發遊戲版號近半年，相信現有遊戲足以應市，對相關公司的收入影響不大。他指市場有聲音認為遊戲版號申請將會在兩會後加速，屆時行業將會有更清晰的指引。