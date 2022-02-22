冠君分派減 預警今年租金收益未止跌

冠君旗下中環花園道三號新租及續租租金大幅下降，期內收益淨額按年減少4.1%至13.13億元；平均每方呎租金跌近2%至108.3元；物業出租率為89%，按年升2.2個百分點。朗豪坊辦公樓收益淨額按年減少5.4%至3.27億元；受惠於美容和保健行業租戶的租賃勢頭回升，出租率按年升7.6個百分點至96.3%，每平方呎租金47.1元，按年減少0.6元。

大型美容店撤出 影響淨開支

至於朗豪坊商場方面，因一名從事美容的主要租戶撤出，並因平均空置率上升，物業經營淨開支增加4.1%至2.98億元。新開幕的Langham Beauty的開支亦令樓宇管理淨開支上升。整體收益淨額按年減少11.9%至5.57億元。平均每平方呎現收租金按年減少13.4元，只有165.9元，惟商場悉數租出。該集團預料今年花園道三號續租租金仍會下跌，商場的整體租金水平料繼續受壓。