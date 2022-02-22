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內地2月LPR不變 分析料寬鬆周期未完

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行公布，本月1年期市場報價貸款利率（LPR）為3.7厘，為連續兩個月下調後持平，5年期報4.6厘亦與上月持平，合乎市場預期。中國經濟去年下半年復蘇放緩，人行在12月和1月接連降準和減息刺激經濟，雖然在2月未有進一步降息，不過市場預期人行寬鬆周期尚未完結。

華僑銀行經濟師謝銘棟指出，目前討論內地已經進入貨幣寬鬆周期為時尚早，未來基準利率走勢將取決於房地產市場發展和外需的變化，以目前脆弱的房地產市場情緒，短期內內地依然有寬鬆空間。此外，中國1月份通脹進一步回落，按月只升0.4%遠低於農曆新年前的水平，物價短期內不太可能制約人行決策，人行可更靈活調節貨幣政策。

通脹回落 貨幣政策更靈活

1月份新增人民幣貸款增加3.98萬億元人民幣，創歷來單月新高，光大證券報告指出，過去人行降息幅度不小而且效果明顯，現時暫時停止降息，等待早前政策效果繼續導向實體經濟，並不意味「穩信貸」力度減弱，而且即使LPR不下降，去年存款利率上限改為基準利率加基點，人行以逆回購、中期借貸便利（MLF）提供中短期資金，都有助降低銀行資金成本。

去年中國經濟受房地產去槓桿降低投資，和消費增長疲弱影響，中國經濟去年第四季增速放緩至4.1%。去年12月財政部將1.46萬億元人民幣的今年新增專項債限額度提前下達，市場期望資金可在今年1月至春節後開始投入基建推動經濟，不過ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈指出，目前未見任何基建投資，若地方政府未如中央政府有同樣的緊急意識，這些專項債對經濟幫助不大。

ING銀行將今年中國經濟增長，由5.4%下調至4.8%，預期基建投資會推動第二季至第四季經濟增長，至第四季度可惠及就業、工資和消費。ING預期，人行會在3月將1年期MLF和LPR利率，降低0.05厘至0.1厘，全年合共降0.6厘，預計會提前第一至三季進行。