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俄烏危機再起 油價回升 伊朗核協議現突破 料紓升勢

【明報專訊】俄烏緊張形勢持續，俄方消息稱，烏克蘭境內的炮彈摧毀了俄羅斯邊防哨所，擦槍走火的風險升溫。白宮表示，美國總統拜登「原則上」同意與俄羅斯總統普京會面，但俄方表態稱，雙方就烏克蘭問題舉行會面尚無具體計劃。市場憂慮烏克蘭危機可能導致俄羅斯能源供應收緊，國際油價昨晚止跌回升，午夜前升約1%。布蘭特期油升穿每桶94美元，紐約期油升至每桶92美元。

不過伊朗與主要國家有可能重新達成核協議，令每天可能有超過100萬桶伊朗原油重返市場，國際油價升幅受限。伊朗外交部發言人昨表示，在維也納舉行的關於恢復伊朗2015年核協議的談判，已取得「重大進展」。昨天是美國總統日，美國股債休市。

布油升穿每桶94美元

俄烏緊張局勢，令油市在過去一個月處於緊張狀態。歐盟威脅一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將被切斷與國際金融市場的聯繫。倘若油價進一步向上，將推動通脹繼續攀升。紐約原油價格目前已較12月初升四成。牛津經濟（Oxford Economics）推算，每桶石油的價格每上升10美元，美國消費物價指數（CPI）將按年升0.3個百分點。

美國上月CPI按年升7.5%，創40年高位。牛津經濟的分析指出，油價上漲的最大影響，是令CPI的升勢加劇，增加了聯儲局大幅加息的壓力。

市場關注周五公布聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數。分析師預期，美國1月核心PCE按年升幅達5%，是1983年9月以來高位。相關數據對聯儲局加息幅度有指標作用。

若聯儲局大幅加息，將可能抑制經濟增長，作為避險資產的黃金跑贏股債。金價本月以來最多升逾5%，上周曾突破每盎司1900美元。花旗集團分析師Aakash Doshi表示，通脹引發的貨幣政策錯誤的可能性，以及經濟衰退的風險，為金價帶來支持，預計未來3個月金價可能觸及每盎司1950美元。高盛更押注，金價可能突破2020年8月所創的每盎司2000美元以上的紀錄。以往實際利率與金價呈負相關（negative correlation），因為較高的利率會降低黃金等無息資產的吸引力，不過受到通脹和增長前景的影響，金價與經通脹調整的實際利率之間的關係減弱。

全球黃金ETF持倉今年來增57噸

今年美國10年期國債實際孳息率已由負1厘升至負0.5厘，而金價也升穿每盎司1850美元。一旦美國經濟數據開始轉弱，資金將加快流入黃金ETF。世界黃金協會（WGC）數據顯示，全球黃金ETF持倉今年以來增加57.3噸。不過受惠於防疫措施放寬，旅遊和娛樂等消費服務的需求提升，歐元區經濟在2月恢復增長勢頭。昨公布的歐元區2月綜合PMI升至55.8，是5個月以來最高水平。歐元區服務業及製造業新訂單指數均在2月創6個月新高，不過歐元區的勞工薪酬增長及能源價格飆漲，帶來沉重的加價壓力，可能影響經濟前景。經合組織（OECD）昨披露的初步數據顯示，OECD地區去年GDP實際增長5.5%，從2020年的4.6%萎縮觸底反彈。

（綜合報道）

[國際金融]