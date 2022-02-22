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藉批麥當勞違人道 伊坎爭取提名入局

【明報專訊】激進投資者伊坎（Carl Icahn）批評麥當勞（美：MCD）供應商圈養豬的方式不人道，並以此爭取提名兩名董事。

麥當勞證實，伊坎提名關注可持續發展的投資者Leslie Samuelrich，及Bon Appétit Management Company的高層Maisie Ganzler加入董事會，並表示董事會將評估其提名人。

轟供應商用「妊娠箱」養豬

若雙方未能就人選達成協議，麥當勞股東將在今年春季的股東大會對提名人表決。

伊坎一般對其投資的機構，持有價值數以億計美元的股份。不過他持有的麥當勞股票只有200股，合共約值5萬美元。

伊坎的關注焦點，是麥當勞的一些供應商使用「妊娠箱」 （gestation crates）來圈養懷孕豬。2012年，麥當勞曾承諾到2022年，停止從使用籠裝箱的供應商購買豬肉，外界鮮有知道這其實是伊坎推動的變革。伊坎不滿麥當勞至今仍向使用「妊娠箱」的供應商採購。

麥當勞：疫情礙豬農改革

麥當勞曾表示，60%以上的美國豬肉來自未使用「妊娠箱」的供應商，預計到今年底這比例將升至85%至90%。麥當勞稱，豬農受豬流感及新冠疫情影響而推遲了改革的時間表。

麥當勞亦質疑伊坎作為香腸腸衣生產商Viskase的大股東，從未推動Viskase停止向使用「妊娠箱」的供應商進貨。

（綜合報道）

[國際金融]