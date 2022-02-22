moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

NFT平台OpenSea客戶疑受「釣魚攻擊」 失1326萬

【明報專訊】全球最大非同質化代幣（NFT）交易平台OpenSea的部分用戶疑遭受「釣魚攻擊」（phishing attacks）。區塊鏈安全顧問的調查指出，黑客周末施襲，從32個OpenSea帳戶合共盜取254個來自Bored Ape Yacht Club及Azuki等熱門收藏列系列的NFT，損失金額達170萬美元（約1326萬港元）。

OpenSea創辦人兼行政總裁Devin Finzer稱，其網站未受到攻擊，也沒有人利用該平台的NFT鑄幣、交易及銷售等功能的漏洞施襲，正為事件展開調查。該平台呼籲客戶，切勿點擊opensea.io以外的鏈接。

升級智能系統 被指存漏洞

OpenSea此前宣布升級智能合約（smart contracts）系統，一度被外界揣測是新的智能合約存在漏洞所致。但業界分析認為，程式碼沒有漏洞，而是黑客進行釣魚攻擊。分析認為，黑客可能透過偽冒OpenSea發出的電郵，騙取一些OpenSea用戶簽署合約，將NFT轉移到黑客的錢包，情况相當於OpenSea用戶簽署了一張空白支票，任由黑客填寫。

OpenSea近期負面消息頻傳，去年9月其一名產品負責人因掌握到內幕消息，知悉哪些NFT將獲OpenSea推薦而提早買入，待相關NFT被炒貴後高價出貨，事件曝光後該名負責人離職。

此外，該平台近期亦因充斥假冒、抄襲、濫發的NFT，以致信譽受損。

（綜合報道）

[國際金融]