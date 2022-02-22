NFT平台OpenSea客戶疑受「釣魚攻擊」 失1326萬

【明報專訊】全球最大非同質化代幣（NFT）交易平台OpenSea的部分用戶疑遭受「釣魚攻擊」（phishing attacks）。區塊鏈安全顧問的調查指出，黑客周末施襲，從32個OpenSea帳戶合共盜取254個來自Bored Ape Yacht Club及Azuki等熱門收藏列系列的NFT，損失金額達170萬美元（約1326萬港元）。
OpenSea創辦人兼行政總裁Devin Finzer稱，其網站未受到攻擊，也沒有人利用該平台的NFT鑄幣、交易及銷售等功能的漏洞施襲，正為事件展開調查。該平台呼籲客戶，切勿點擊opensea.io以外的鏈接。
OpenSea此前宣布升級智能合約（smart contracts）系統，一度被外界揣測是新的智能合約存在漏洞所致。但業界分析認為，程式碼沒有漏洞，而是黑客進行釣魚攻擊。分析認為，黑客可能透過偽冒OpenSea發出的電郵，騙取一些OpenSea用戶簽署合約，將NFT轉移到黑客的錢包，情况相當於OpenSea用戶簽署了一張空白支票，任由黑客填寫。
OpenSea近期負面消息頻傳，去年9月其一名產品負責人因掌握到內幕消息，知悉哪些NFT將獲OpenSea推薦而提早買入，待相關NFT被炒貴後高價出貨，事件曝光後該名負責人離職。
此外，該平台近期亦因充斥假冒、抄襲、濫發的NFT，以致信譽受損。