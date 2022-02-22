NFT平台OpenSea客戶疑受「釣魚攻擊」 失1326萬

OpenSea創辦人兼行政總裁Devin Finzer稱，其網站未受到攻擊，也沒有人利用該平台的NFT鑄幣、交易及銷售等功能的漏洞施襲，正為事件展開調查。該平台呼籲客戶，切勿點擊opensea.io以外的鏈接。

升級智能系統 被指存漏洞

OpenSea此前宣布升級智能合約（smart contracts）系統，一度被外界揣測是新的智能合約存在漏洞所致。但業界分析認為，程式碼沒有漏洞，而是黑客進行釣魚攻擊。分析認為，黑客可能透過偽冒OpenSea發出的電郵，騙取一些OpenSea用戶簽署合約，將NFT轉移到黑客的錢包，情况相當於OpenSea用戶簽署了一張空白支票，任由黑客填寫。

OpenSea近期負面消息頻傳，去年9月其一名產品負責人因掌握到內幕消息，知悉哪些NFT將獲OpenSea推薦而提早買入，待相關NFT被炒貴後高價出貨，事件曝光後該名負責人離職。

此外，該平台近期亦因充斥假冒、抄襲、濫發的NFT，以致信譽受損。

（綜合報道）

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