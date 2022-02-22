劉宇亮：「東數西算」啟動 萬國數據受惠

華為、騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）以及中國移動（0941）等巨頭紛紛加快佈局。華為雲已在京津冀、長三角、粵港澳等地布局五大數據中心，阿里雲在內地規劃建設5座超級數據中心，騰訊雲在貴州、京津冀、成渝樞紐等地均有佈局，中國移動稱，將按「東數西算」部署，完善全網算力服務資源池、網絡互聯互通等規劃建設方案，強化全網算力資源的互聯和統一調度。

「十四五」加快產業數字化

中國的「十四五」規劃一個關鍵目標是加快產業數字化，促進數據更全面地用於生產和提高效率。這些目標將大幅提高對數據中心營運商提供的數據處理、儲存和其他相關服務的需求。

萬國數據（9698）是中國龍頭數據中心基礎設施和服務提供商之一，數據中心覆蓋中國內地重點核心城市，擁有世界級新一代數據中心與高可用IT服務經驗及卓越的產業鏈。在內地IDC需求強勁的的背景下，萬國數據持續增加收購，去年完成北京單一地皮上3個數據中心的收購事項，未來計劃中包括收購北京4個數據中心，武漢、深圳各一個數據中心和廣東省區域數據中心若干資產項目，積極發展，進一步鞏固市場領先地位。配合國家近期陸續頒布的規劃、政策等，在算力和數據流量上，萬國數據擁有較大的發展空間。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]