薛偉傑：腦機實驗疑虐猴 馬斯克隨時「跌落神壇」

2月9日，科技狂人馬斯克在同一日內經歷榮譽和恥辱。一邊廂，他獲美國國家工程院（NAE）選為2021年度增補院士之一，稱讚馬斯克在可重複使用的運載火箭，以及可持續運輸和能源系統的設計、工程、製造和運營方面取得突破。

但另一邊廂，美國動物權益保護組織「負責任醫學從業者委員會」（PCRM）根據數百頁實驗資料，向美國農業部投訴，馬斯克旗下另一企業Neuralink與加州大學戴維斯分校合作的實驗不當，對實驗用猴子造成極度痛苦後，將牠們處死。說得白一點，就是實驗人員虐待猴子後，將牠們殺死。

大半猴子現嚴重併發症

先解釋一下Neuralink的入侵式「腦機接口」（BCI）方案。這個腦機接口包括一個面積好像硬幣那麼大的電子裝置，連接數十條每條只闊4至6微米的柔性電極絲。研究人員需要使用外科手術，在人類（或動物）的頭骨切開一個開口。然後，利用一部好像縫紉機的手術機械人，自動植入那數十條柔性電極絲，將每條絲上的數十個電極，連接到大腦皮層內的數十個腦神經元，合共連接到至少1024個神經元。最後再使用「生物膠水」（BioGlue），將那件電子裝置貼在頭骨上的那個空位。

Neuralink認為這個方案可以收集人類的腦電波信號，將之解碼，繼而成功模擬。短期目標是讓殘疾人士透過那個腦機接口操作手機、電腦、電視、電動輪椅、牀鋪等，或者讓聾啞人士恢復說話能力等；至於中長期目標，則是讓一般健全人士的腦部可以和電腦直接交換信息，令人工智能成為人腦的擴充，而且一批人還可以組成彼此直接交流的「巨腦」網絡，發揮強大功能。

然而，這種有如科幻電影的奇想，雖然聽起來有娛樂性，但實際上卻很難實現。首先，是這種植入手術非常複雜，代價和風險極高。就算即時沒有出事，亦可能有各種後遺症。

第二，入侵式腦機接口的效果可能只會維持一段短時間，並非永久或長期。因為植入電極之後，腦部會產生排斥反應，周圍的膠質細胞會逐漸將電極包裹起來，令電極探測到的神經元活動愈來愈少，收集到的大腦信號的質量急速下降。

至於這次PCRM的指控，主要包括這個高度入侵性的手術相當粗暴或粗糙，猴子在手術後，出現劇烈嘔吐、乾嘔、喘氣、癲癇等症狀，植入位置反複出現感染，甚至腦出血；因為承受極大的痛苦，其中一隻猴子疑似有自殘行為，失去一些手指和腳趾；至於那些未經批准使用的「生物膠水」，有的會破壞猴子的腦部；猴子亦沒有獲得足夠的獸醫救護等。根據報告，23隻參與實驗的猴子當中，至少有15隻猴子因為併發症或者照料欠佳死亡，或者被施加安樂死。

投訴團體促公開錄影照片

對於這些指摘，Neuralink表示，動物實驗是醫學研究的通用方法，所有新型醫療設備和治療方法都必須先在動物身上試驗，然後才能在人類身上進行倫理試驗，公司無法避開這個規則，所有實驗均符合適用的聯邦法例。

Neuralink又稱，PCRM的描述具有「誤導性」，有幾隻猴子是患有「與研究無關的各種原有疾病」而被安樂死，以便研究人員能夠在屍體上練習植入手術，而那些「生物膠水」亦是獲批准使用的物質。

雖然雙方各執一詞，但媒體和網民似乎較傾向PCRM的說法，覺得馬斯克和Neuralink以往強調手術非常安全，是隱瞞風險、誤導公眾。至於Neuralink已幾度「彈票」延遲的首次人類測試，在這場爭議後，恐怕更加不可能在今年內推行。

PCRM聲稱，文字紀錄顯示，研究人員有對出現腦出血的雌性獼猴長時間錄影監控，相信那些畫面將令人極度不安，但亦需要公開，讓公眾知情。

雖然加州大學戴維斯分校表示，那些錄像和相片是Neuralink的私有財產，但PCRM指出，由於進行實驗的加州大學戴維斯分校的靈長類動物研究中心是獲得美國政府資助的設施，有關錄像和相片已不能視作一般私有財產。

PCRM計劃透過法律行動，強制Neuralink和加州大學戴維斯分校交出那些錄像和相片，還要求獲得參與實驗猴子的身分編碼，以便繼續追蹤那7至8隻倖存猴子的情况。看來馬斯克這次相當麻煩，若不能成功擺平民憤，他本人也會跌落神壇。

明報記者 薛偉傑

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