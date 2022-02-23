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祈耀年：環球業務主管未擬調離港

標籤：經濟

【明報專訊】去年匯控（0005）將3名環球業務主管調遷來港，不過香港今年防疫措施嚴格，市傳多間外資公司將主管遷離本港。匯控行政總裁祈耀年表示，香港是集團的業務中心，因此沒計劃將環球業務主管調離本港。他看好香港作為金融中心的前景，不認為現時本港的防疫措施會有長遠影響。

匯控截至去年底有22萬名員工，按年減少6000人，但仍較在2020年時定下在今年降至20萬個職位為多，祈耀年指該行目前沒有員工數目目標，集團控制整體開支，自2020年推出成本節省計劃，減少33億美元開支，將去年經調整支出控制在321.48億美元。他又強調繼續投資在亞洲帶動增長，去年財富管理業務前線員工增加1200人，內地財富策劃員工亦增加700人。整體而言，內地員工人數在去年底增至3萬，香港區則減至2.8萬（見表）。

人才競爭劇 花紅資金池按年增三成

銀行人才競爭激烈，去年匯控花紅資金池（variable pay pool）按年增加31.44%至34.95億美元，除了因為該行財務表現改善，亦反映集團面對人才競爭。行政總裁祈耀年去年花紅按年增加97.54%至161萬英鎊，總薪酬增加17.84%至489.5萬英鎊。財務總監邵偉信表示，銀行在投行和科技面對人才競爭，需要維持競爭力，預料薪酬增加壓力仍會存在。

匯控去年經調整支出按年跌0.81%，經調整收入的跌幅則更大，為3.25%。該行將今年的支出目標為與去年持平，至明年增幅控制在0%至2%。對於JAWS能否達至正數（即經調整收入增長高於經調整支出增長），邵偉信指加息將會帶動淨利息收入明顯上升，未來數年持續增長，同時該行可以將開支控制在持平水平。