moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

俄烏局勢升級科網監管收緊 恒指曾跌逾800點

【明報專訊】受俄烏局勢及內地再度收緊科企監管等因素雙重夾擊，港股無力反彈，恒指昨日最多曾跌833點；恒生科技指數亦再創新低。摩根士丹利昨日發表報告，唱淡燃氣股，其中新奧能源（2688）目標價遭狠削兩成至112元，拖累集團全日股價急挫逾一成，屬跌幅最大藍籌。另該行將中海油田服務（2883）及安徽海螺（0914）納入中港焦點股票名單，並剔除小米（1810），小米股價創52周低。

恒指昨早低開477點，收市跌650點或2.69%，報23,520點，全日高低波幅477點。恒指跌穿50天線（23,921點），20天線（24,395點）亦跌穿100天線（24,401點）。國指曾跌最多3.22%，收跌2.19%，報8270點。至於科指收報5226.7點，創指數推出以來最低紀錄。美團再挫5%，創52周低；阿里巴巴（9988）跌3%。

美團阿里齊挫 科指見52周低

昨日僅5隻恒指成分股錄得升幅，當中中石油（0857）升1.71%，收報4.17元，屬升幅最大藍籌。受摩根士丹利報告唱淡影響，新奧能源昨日收報109.1元，全日下跌10.9%。

該報告指，去年下半年燃氣銷量僅按年增長4%，較去年上半年按年增長25%，升幅大為放緩。該行續指，今年內地房地產新項目開展及竣工量均有所放緩，或導致今年燃氣銷售增長持續放緩，其中上半年升幅受高基數效應壓制；預期整體燃氣需求按年平均增長7%。因此，該行將新奧能源、中國燃氣（0384）及華潤燃氣（1193）的目標價降低，後兩者昨分別跌4.6%及6%。

大摩狠削燃氣股目標 新奧能源挫逾一成

另外，摩根士丹利同日將中海油田服務，以及安徽海螺列入中港焦點股票名單。該行指，在基本面改善的情况下，相信中海油田服務今年或會迎來復蘇，而集團至2025年的產量複合年增長率，將繼續支持未來數年穩定經營；另一方面，國內智能手機出貨前景未明，故該行將小米剔除在外。

小米遭剔出大摩焦點股

該行又預期，內地房地產需求將於今年下半年復蘇，加上各地政策放寬，有效提振市場情緒，並支持發展商併購。該行認為華東地區、即安徽海螺重地的建屋需求強勁，相信有助集團在同業中脫穎而出。