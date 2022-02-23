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新東方上半年轉蝕68億 預期下限 內地雙減政策影響 多個學習中心結業裁員

標籤：經濟

【明報專訊】內地教育股龍頭之一的新東方（9901），昨日收市後公布截至去年11月底止上半年度業績，受內地落實雙減政策影響，須停止向幼兒園至九年級學生提供學科相關培訓服務（K-9學科服務），並終止多個學習中心租賃協議及實行裁員計劃，造成行政開支大增逾倍，期內盈轉虧約8.76億美元（約68.32億港元）。

明報記者 陳偉燊

新東方上月已曾發盈警，預告中期虧損範圍介乎8億至9億美元，意味上半年業績僅達預期下限。期內集團經營現金淨流出達10.75億美元，計及投資活動及融資還款等，手持現金淨減少5.82億美元，整體手持現金約10.5億美元。新東方表示，將繼續把重點資源轉向與K-9學科服務無關的教育產品及服務，例如備考課程、成人語言培訓課程及教材，並探索其他商機。集團更將繼續尋求多個省、直轄市政府當局指導，跟從政策指示以及任何實施細則、法規及措施。

經營現金淨流出10.75億美元

受雙減政策影響，不少教育股陸續尋求轉型，較早前，新東方旗下新東方在線（1797）亦已成立網購平台「東方甄選」，開拓農產品直播帶貨業務。根據內地媒體報道，自去年12月28日起近兩個月的26場直播內，累計帶貨商品數目達335件，錄得銷售額454.76萬元人民幣。報道更指出，集團在山西成立未來科技有限公司，擬開發5G通信技術服務，集成電路設計、銷售及製造等業務。

高途2月底停高中生學科輔導

另一教育培訓股、在美國上市的高途（美：GOTU）近日亦發公告表示，將在2月底前停止向高中學生提供與學科相關的輔導服務，亦預計將對今年及往後期間收入產生重大不利影響。在港上市的卓越教育（3978）亦發盈警，因雙減政策影響，要終止培訓服務業務，預料收入大減及2021年度全年虧損2億至3億元人民幣，並要退租及辭退員工。思考樂（1769）亦在6月底止中期業績時表示，將推行業務轉型，加強旗下「樂學」品牌業務如美術、體育、繪畫、表演、書法等發展，亦將籌辦校外課後託管服務。