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泰加轟保監局指引「前後不一」

【明報專訊】泰加控股（6161）旗下泰加保險早前遭保監會委派德勤接管，集團昨日由中資股東兼主席吳宇（圖）屬下、執行董事林烽署名發出公告反擊，指保監局去年在11月僅要求泰加保險從券商Nerico Brothers Limited（NBL）提取大部分現金，可保留餘款作現金管理，惟上月再發通知時卻要求將全部資金提取，炮轟指引前後不一。

去年11月稱可留餘款NBL 上月要求全提取

本報曾經就泰加的質疑向保監局查詢，發言人稱不作評論。泰加指出，根據與保監去年11月底的來往函件，泰加保險必須自NBL提取大部分現金，餘款可存於NBL作現金管理用途。但是保監在今年1月6日再發通知，要求泰加保險須將存於NBL所有現金轉至指定帳戶，與其於去年11月底從保監通知的理解不同。泰加重申，集團早於2020年4月在NBL開設獨立帳戶並進行現貨外幣交易，保監當時已知曉相關情况，又指是由泰加前任董事會作出相關決定，非由現任董事會提出。

此外，泰加申請覆核保監局委任德勤出任泰加保險接管人決定的聆訊，將排期至4月22日進行。至於申請暫緩執行的聆訊，則由原定的1月31日延期至3月1日下周二。現時德勤既成為泰加保險的經理人，亦於上周四獲高院裁決，接手為NBL的臨時清盤人。據傳德勤進一步採取行動，與泰加遲遲未能取回存放於NBL的逾12億元存款有關。

覆核委任德勤 4月22日聆訊

該集團亦披露，張德熙為首的Independent Assets Management Ltd起訟，申請禁止以每股0.001元低價，轉讓兩批共8000萬股泰加控股股份的交易，已獲發禁制令，直至對接手兩批股份的買家所發起訴訟作出裁決前，禁制令繼續生效。