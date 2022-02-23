俄烏牽動股市跌油價飈 布油逼近百美元 分析料持續波動

美國家居裝修用品零售商家德寶（Home Depot）（美：HD）上季盈利勝預期，預期今年銷售增長「略為正面」，午夜前股價跌7%。梅西百貨（Macy's）（美：M）財報表現亮眼，並宣布將啟動價值20億美元的股票回購計劃，股價午夜前升逾2%。

倘拖慢加息 股市料獲支持

避險情緒略緩和，債價午夜前回落，美國10年期國債孳息率由1.8厘水平回升至1.9厘以上。避險資產日圓，由每美元兌114.51，回落至每美元兌115.2。不過有分析認為，俄烏局勢仍然非常不穩定，短期內股市仍吹逆風。若環球主要央行因應地緣政治緊張形勢放慢收緊貨幣政策的步伐，可以為大市帶來一些支持。

市場關注制裁行動會否威脅俄羅斯油氣供應。石油、天然氣及農產品價格昨大幅攀升。布蘭特期油昨曾逼近每桶100美元，高見每桶99.5美元，創2014年9月以來高位。紐約期油昨每桶高見96美元，創7年新高。 埃克森美孚（美：XOM）、康菲（ConocoPhillips）（美：COP）早段股價上揚。

石油經紀商PVM的分析指出，倘衝突升級，油價有很大潛力升穿每桶100美元。瑞士寶盛私人銀行（Julius Baer）亦預期，受地緣政治形勢帶來的憂慮情緒影響，油價很可能在短期內攀升至3位數。

航運恐受阻 農作物漲價

德國昨表示，將暫停與俄羅斯合作的「北溪2號線」（Nord Stream 2）天然氣管道的認證程序，歐洲天然氣價格上漲11%至 80.58 歐元/兆瓦時（megawatt-hour）。貿易商擔心，如果「北溪2號線」項目被取消，俄羅斯國營天然氣巨擘Gazprom有可能減少其他管道的天然氣出口報復。這意味俄羅斯輸往歐洲的天然氣供應短期內難以增加，令歐洲在2022至23年冬季仍面臨燃料供應的挑戰。

俄羅斯是全球第三大產油國、最大的單一天然氣出口國，以及鋁、鎳等金屬的主要生產國。在決定向俄羅斯施加哪些制裁，西方面臨兩難。若打擊對俄羅斯經濟造成最大損害的油氣行業，勢必進一步推高歐美通脹。分析師預期，歐美的初步制裁行動，會避免直接影響俄羅斯的油氣出口。受緊張形勢影響，俄羅斯及烏克蘭出產的鋁、鎳和小麥價格也顯著上漲。倘緊張形勢持續，令黑海的航運受阻，將影響農作物出口。

金融市場及經濟前景的不確定性增加，交易員仍押注聯儲局3月加息，不過加息幅度加碼至半厘的機會不大。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期3月加息半厘的概率不足兩成。不過，聯儲局理事理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，若通脹數據仍然高企，不排除下月加息半厘的可能性。

（綜合報道）

[國際金融]