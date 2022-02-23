比特幣低見3.63萬美元後反彈

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市場人士指出，愈來愈多機構投資者開始投資虛幣，使其走勢更接近於股市。虛擬貨幣交易所火幣聯合創辦人杜均預期，下一輪比特幣牛市最早要到2024年才出現，屆時將發生下一次的比特幣挖礦獎勵減半（Halving）。根據比特幣的開採機制，每開採出21萬個區塊，「礦工」可獲的比特幣數量將會減半，按4年一個減半周期推算，到2024年底至25年初，才迎來下一輪比特幣牛市。

研究機構22V Research分析師John Roque表示，比特幣近期走勢轉弱，表現明顯遜於黃金，有可能會跌破3萬美元關口，創去年7月以來低位。虛幣交易所Nexo聯合創辦人Antoni Trenchev亦稱，比特幣在烏克蘭緊張形勢加劇的情况下，無法維持在4萬美元水平，意味去年夏天的2.9萬美元低位是其重要的支持。

（綜合報道）

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