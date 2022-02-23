南方東英王卓峯：元宇宙ETF可分段吸納

facebook更名Meta令市場開始關注元宇宙發展，王卓峯表示，由於市場欠缺相關投資產品，因此公司早已着手研究相關板塊，發現行業增長潛力高。他舉例，2020年時元宇宙概念股份市值仍很小，但不少研究數據皆指出，至2030年，行業市值將會上升至1.5萬億美元。更重要的是，香港不少投資者對元宇宙產品都有很大興趣，希望在本地市場能買入相關產品，「近日適逢美股進入調整周期，納指由16,500點調整至14,000點水平，目前適合投資者逐步分段買入」。

他續稱，近日市場波動，通脹率高企、美國加息、地緣政治等因素仍然不明朗，分段買入有助進一步分散風險。長線而言，元宇宙會是市場高增長及持續發展行業，投資者應逢低吸納。

那麼何謂元宇宙？他表示，元宇宙是全產業鏈板塊，由半導體、技術製造以至客戶體驗都是組成部分，並涵蓋不少高科技行業如商業應用、3D圖表設計等。商業層面上，不少企業已經採用元宇宙拓展業務。他以英偉達（美股：NVDA）為例，公司以軟件技術設計及測試汽車。

未來應用層面廣 龍頭科企均涉足

此外，目前科技世界由互聯網2.0進入至互聯網3.0，元宇宙擔當重要角色，未來辦公室可能會設立於元宇宙，例如摩根大通（美股：JPM ）早前設立虛擬辦公室「Onyx Lounge」，成為首家進入元宇宙的銀行。本地公司早前亦舉辦虛擬年宵、外國品牌及歌手亦曾經舉辦虛擬時裝騷及演唱會，因此相信未來應用層面只會愈來愈廣泛。

王卓峯表示，在仔細研究時，發現不少科技龍頭公司早已涉獵元宇宙相關主題，因此相關行業同時是高增長科技板塊。元宇宙概念ETF選股主要圍繞四大主題，包括基礎建設、構建技術、應用及內容。基礎建設選股包括超微半導體（美股：AMD）、英偉達（美股：NVDA）；構建技術選股包括Unit（美股：U）、Snowflake（美股：SNOW）；應用選股包括Meta（美股：FB）、Roblox（美股：RBLX）；內容選股包括Netflix（美股： NFLX）。是次產品有超過九成投資於美股，亦包括部分港股的美國預託證券（ADR）。

選股圍繞四大主題：基礎建設構建技術應用內容

當中選擇Roblox是由於公司是全球最大的自帶遊戲開發引擎的UGC遊戲社交平台，單月有約2億玩家在遊戲分發平台上購買道具及玩遊戲。此外有800多萬開發者通過遊戲引擎製作遊戲，並發布到遊戲分發平台。另外納入英偉達是由於公司在2020年10月發布Omniverse平台的測試版本，它是一個集成了3D空間建模、渲染、仿真、合成數據的軟件應用平台，能廣泛應用於遊戲、電影、工業製作及汽車等領域；Netflix及Disney+則有參與製作元宇宙內容電影，以介紹及向大眾推廣元宇宙，公司亦是內容分銷商，助維護元宇宙知識產權。

至於如何揀選具有高增長潛力的元宇宙概念股，他指南方東英元宇宙概念ETF是全球第一隻主動型元宇宙ETF，基金經理有多年相關經驗，亦非常熟悉美股及科技板塊，故能在眾多股份之中挑選出具有元宇宙概念或已經發展的企業。其次，研究團隊會以公司在元宇宙方面投放資源、潛力及業務來評分，當中發現大約有50隻合資格，周一上市時持倉包含46隻股份。該ETF不會與坊間的主動型基金不同之處是不會每天調倉，是每月一次評核或調倉，了解各公司業務狀况及風險等才會調整。

行業轉變迅速成風險

風險方面，市場會不斷出現新技術，行業轉變迅速，以致基金經理換手速度加快，將會非常考驗基金團隊的分析研究。由於目前元宇宙處於概念階段，未有統一定義，投資者在選擇元宇宙產品時，須特別留意。其次，市場上出現一些假冒的元宇宙公司，需要專業人士分辨。最後，元宇宙發展需很多基礎建設、架構及應用科技，行業憂慮上升，以致科技遇上樽頸。由整體趨勢而言，行業處於改進階段，在近日缺乏晶片的情况下，下游產業鏈仍有高增長，所以一旦疫情結束，預期更多企業及一般市民會應用元宇宙。

黃清瑤 明報記者

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