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大灣區GBA專題：未有「跨境保險通」 也可有灣區保障

【明報專訊】去年11月，有消息指出保監局將會推出「跨境保險通」，以迎合來回大灣區人士需要。目前，在內地不同城市生活，要購買不同地區的保險。若保險通推出市場，就可以簡化程序，不過由於兩地法制差異，產品需要更多協調才有望在市場面世，如果現時身處內地，或需頻繁來回中港的人士，應該購買什麼保險來為自己提供保障呢？

明報記者 黃清瑤

事實上早於2020年11月，內地已經發布《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表（2020）》，當中新增大灣區專屬參考表，即容許保險機構提供大灣區專屬危疾產品。根據廣東銀保監局的最新數據顯示，已有13家保險公司提供22款大灣區專屬危疾保險產品。截至去年11月底，已有7.41萬人次投保，保費收益達4.08億元 （人民幣，下同）。到底大灣區危疾保險與在香港購買的危疾保險有何分別呢？

灣區危疾保險 等候期長達90日

首先，大灣區專屬危疾產品仍要按地區購入，假設購入地區為深圳，投保人就不能在珠海索償。當中就以中信保誠粵港澳大灣區「信享瑞康」重大疾病保險為例，從保險產品說明書可見，受保地區除了中國境內，亦包括香港、澳門及台灣。保險等候期長達90日，遠高於香港普遍的30日，如果在等候期內確診疾病，保險公司會退回已繳付的保費，並終止合約，但投保人因意外事故產生的疾病則不受等候期限制。產品受保疾病包括有40種輕度疾病、20種中度疾病及120種大度危疾及特定重大疾病。

如果投保人不幸患上輕度疾病，保險會按保障額的20%賠償給投保人，中度疾病的賠償為保障額的50%，重大疾病保障金額則按照合約內容而定。輕度疾病包括前期惡性腫瘤、原位癌、輕度燒傷等。中度疾病包括昏迷72小時、中度腸道疾病併發症等，投保人要詳細閱覽保險銷售書條款內容。不保事項包括自殺、酒後駕駛、感染愛滋病、先天遺傳疾病及戰爭等。

港醫保優勢 醫院選擇多

保險期限主要分為5年及10年，投保人可以選擇每月、每季、每半年及每年繳費。至於保費方面，網上資料未有顯示投保費用，但可以個案事例作參考：30歲的王先生在深圳生活，已經享有深圳市基本醫療保險，他投保長期重大疾病保險，基本保險金額為20萬元，繳付金額同為20萬元，保障期為10年。倘若王先生不幸患上輕度疾病，賠償金額為保險金的20%，即可獲賠償4萬元。輕度疾病最多賠償6次，最高賠償24萬元；中度疾病最多賠償60次，最高賠償60萬元；重大疾病保險金為基本保險金額20萬元；特定重大疾病保險金為基本保險金額50%，即10萬元。

除了選擇內地保險，其實居住在大灣區的港人仍可以繼續購入香港的醫療及住院保險，優勢是可以選擇香港及內地三甲級醫院。以友邦保險為例，投保公司住院、住院現金、殘廢及危疾保障計劃的投保人，可以在指定內地甲級醫院住院、接受診斷、治療或手術，中國境內的醫院不受醫院名單限制。除此之外，部分醫院亦提供出院免找數服務。而其他保險公司包括宏利香港、中國人壽（海外）、蘇黎世、富衛保險都涵蓋內地指定醫院保障。價格透明度會較高，投保人可以按自己需要選擇保障額，保障疾病超過200多種，保險經紀為香港人會更方便溝通。

中銀意外保 全家共用一保單

雖然香港的保險公司提供涵蓋內地住院及危疾保障，但就不包括意外保障。事實上，內地仍是發展中國家，因此居於內地的港人最好購買一份意外保險以備不時之需。事實上，大灣區規劃出台3年，坊間有部分保險公司推出大灣區系列保險，例如中銀香港就推出大灣區旅遊保險及人身意外綜合保險。倘若投保人不幸在乘搭公共交通工具、或因山泥傾瀉等導致身亡或永久傷殘可獲得賠償，意外保險身故賠償高達400萬港元，醫療費用保障包括跌打及中醫診治費高達5萬港元。如果是中銀香港網上理財客戶可享有折扣優惠，該保險的最大優勢是所有家庭成員均可受保於同一保單內，兼受保子女數目不限。

但要留意，因保障金額相對住院保障較小，投保人不宜將意外保險當成住院保險，另外於該保單年度，所有受保人必須居住在大灣區6個月或以上。

[活在灣區]