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千萬樓可借九成 按保3年內兩放寬 陳茂波料不對市場起推動作用

【明報專訊】財政司長陳茂波在《財政預算案》宣布放寬按揭保險計劃，首置人士的九成按揭貸款樓價上限由800萬元提升至1000萬元，八成按揭貸款的樓價上限，由1000萬元提升至1200萬元，另外按保適用範圍亦擴大至1920萬元以下物業，按揭成數以八成為上限，最多貸款960萬元，即時生效。分析認為，今次對1000萬元以上住宅按揭貸款影響較大，有助增加大戶型單位交易，從而推動較低價物業的換樓交易。

明報記者 歐陽偉昉、林尚民、林可為

陳茂波在記者會上表示，考慮到現時市况，並不至於對市場起到推動作用，因此才將按保放寬。他又解釋，是次放寬為考慮到目前市場環境、未來數年供應情况，以及首置人士和換樓自用家庭的需要，當局無意放寬其他樓市需求管理措施。政府上一次放寬按揭是2019年10月，他指市民對此反應正面，樓市也維持穩定。

按證提升按保範圍 1920萬以下可用

按證公司同時公布，首置買家申請八成至九成按揭的樓價上限，提升至1125萬元，但貸款額以900萬元為上限。而首置買家可不用通過壓測，保費會因應風險因素作額外調整。

另外，按證公司又稱，為免可按揭成數在樓價稍高於1200萬元時驟降，因此放寬擴大按保適用範圍，1920萬元以下物業的按揭成數最高可至八成，惟貸款額以960萬元為限，換言之1600萬元的物業現在也可得到六成按揭保險，約1370萬元的樓價可借七成。過去1200萬元至1920萬元物業買家最多只能借取五成按揭。

1200萬物業 首期減六成

若以按保新上限借取按揭，買家所需首期大幅減少，以1000萬單位為例，首置買家借盡九成按揭須付的首期，較此前的最高八成按揭減少一半至100萬元。買家在新措施下以八成按揭購買1200萬元物業，首期較過去最高五成按揭減少60%至240萬元。不過高成數按揭對入息要求甚高，首置買家借盡九成按揭買千萬元樓，需要月入7.11萬元才能符合供款與入息比率（DSR）要求，若要同時符合壓力測試，月入要求高達8.5萬元。借盡八成按揭或960萬元貸款額上限的買家，月入需達9.08萬元。

經絡：對大戶型換樓有幫助

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次放寬主要對1200萬元至1500萬元的大戶型單位換樓有幫助。現時樓宇成交集中在1200萬元以下，1400萬元以上較難交易。一些高月入潛在買家如小企業東主等，出售現時物業後可較易付出首期。

曹德明又稱，買家換樓後約800萬元樓宇供應增加，推動居於細單位業主換樓，帶動換樓鏈。他預期放寬上限將激活換樓市場及增加市場交投，對樓市有支持，在2019年放寬按保後，及後遇上疫情襲港，樓市亦未見受到打擊。去年新取用按揭保險金額和宗數均從創記錄新高，反映買家對高成數按揭有一定需求。

[2022/23/財政預算案]