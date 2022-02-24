上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市

MALIBU 3房反價8%至1300萬

二手成交向來活躍的將軍澳，亦有部分業主即時反價。中原高級分區營業董事柯勇表示，區內放盤叫價暫變動不大，只有約5%業主反價；以日出康城MALIBU為例，第3A座低層實用752方呎A室3房戶，業主原叫價1200萬元、實呎1.59萬元，昨日將叫價調高100萬元或8%，至1300萬元、實呎1.72萬元。

此外，中原高級區域營業董事張光耀稱，鰂魚涌指標屋苑太古城，現有約135個放盤的叫價低於1200萬元，料放寬樓按可帶動交投，個別放盤昨日更已反價，如海棠閣低層實用922方呎E室3房戶，業主原叫價1700萬元、實呎18,438元，現反價至1750萬元、實呎18,980元，加幅約3%。

代理料1000萬至1200萬成交倍增

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，樓價逾1000萬至1200萬元二手物業的交投今年有望增加，待疫情緩和，購買力將進一步獲釋放；若以二手買賣註冊量計，去年逾1000萬至1200萬元錄得3319宗，較2020年2124宗升56%，相信在新政策下，今年此類二手買賣宗數，有機會倍升至6600宗。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，預計今年將有2015個納米單位落成（實用不足215方呎），為2013年有紀錄以來新高，而首置客申請最高九成按保的樓價上限升至1000萬元，讓置業人士較易負擔樓價較高、面積較大單位，令發展商有誘因興建較大單位。

[2022/23/財政預算案]