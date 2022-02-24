moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

上車客922萬購LP6 2房 一成首期入市

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布，將申請最高八成按揭的樓價上限由1000萬元增至1200萬元、而承造九成按保樓價上限由800萬元增至1000萬元後，昨日市場即有買家以高成數按揭入市。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 2座高層E室，實用526方呎，昨獲上車客以922萬元承接，實呎17,529元。蔡又稱，昨日預算案公布調高按揭上限後，買家加快入市決定，並採高成數按揭，即首期低至樓價一成入市。原業主2018年9月以778.1萬元購入，帳面獲利143.9萬元或18%。

MALIBU 3房反價8%至1300萬

二手成交向來活躍的將軍澳，亦有部分業主即時反價。中原高級分區營業董事柯勇表示，區內放盤叫價暫變動不大，只有約5%業主反價；以日出康城MALIBU為例，第3A座低層實用752方呎A室3房戶，業主原叫價1200萬元、實呎1.59萬元，昨日將叫價調高100萬元或8%，至1300萬元、實呎1.72萬元。

此外，中原高級區域營業董事張光耀稱，鰂魚涌指標屋苑太古城，現有約135個放盤的叫價低於1200萬元，料放寬樓按可帶動交投，個別放盤昨日更已反價，如海棠閣低層實用922方呎E室3房戶，業主原叫價1700萬元、實呎18,438元，現反價至1750萬元、實呎18,980元，加幅約3%。

代理料1000萬至1200萬成交倍增

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，樓價逾1000萬至1200萬元二手物業的交投今年有望增加，待疫情緩和，購買力將進一步獲釋放；若以二手買賣註冊量計，去年逾1000萬至1200萬元錄得3319宗，較2020年2124宗升56%，相信在新政策下，今年此類二手買賣宗數，有機會倍升至6600宗。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，預計今年將有2015個納米單位落成（實用不足215方呎），為2013年有紀錄以來新高，而首置客申請最高九成按保的樓價上限升至1000萬元，讓置業人士較易負擔樓價較高、面積較大單位，令發展商有誘因興建較大單位。

[2022/23/財政預算案]