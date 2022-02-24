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千萬樓借九成 每月供款3萬元

【明報專訊】雖然目前本港利率低企，1個月港元拆息報0.15厘，H按實際利率為1.46厘，不過市場預期聯儲局至年底將加息多達4至6次，料將帶動港元拆息上升。以八成按揭借盡上限960萬元計算，若H按利率升至鎖息上限的2.5厘，每月供款需多付4984元至3.79萬元，以九成按揭貸款上限900萬元計算，每月供款則需多付4672元至3.56萬元。政府在加息周期放寬按保樓價上限，政府消息人士稱，今次放寬不影響按證公司對負擔能力的要求，申請人若要借到上限，仍要符合按證公司要求，當局已考慮及申請人的負擔能力。

銀行業：少有拒未過壓測收入固定者

目前壓力測試為以利率上限再加3厘（目前5.5厘）計算，供款不得超過入息六成，但首置買家若未能通過壓測，仍可申請九成按揭。有銀行業人士指出，因為有按揭保險保障銀行信貸風險，銀行少有拒絕未能通過壓力測試但收入固定的買家，而且這些買家供款與入息比率通常已接近一半的上限，貸款時也不會過度進取。以普通買家的全期按保保費約10萬元計算，未能通過壓測買家需多付約2萬至3萬元。

對銀行信貸風險而言，中原按揭董事總經理王美鳳認為，是次放寬力度溫和，用家也要為銀行購買按揭保險，保障超過樓價六成的信貸風險，因此不會令風險提高。她又指出，按保上次在2019年放寬後，透過取用按保置業的買家佔市場比例已由放寬前不足10%上升至現時約30%，反映放寬按保存在實際需求。此外，早年採用發展商一按的用家，透過按保轉用銀行低息按揭的機會增加，避免在低息期後以高息供款。

[2022/23/財政預算案]