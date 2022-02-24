話你知：「林鄭PLAN」推出2年 樓價再度破頂

受累第五波疫情 CCL近半年跌4%

林鄭月娥當時曾表示，房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨的根源，從不對此掉以輕心，即使按揭放寬後，供款比率上限亦維持在五成，亦要通過壓力測試，買家需要自己量力而為。當時亦有政府消息人士稱，措施不是為了「托市」，而是希望協助首置市民上車，以及部分因資金限制而要擱置換樓的家庭人士的需要。

若參照反映本港樓價走勢的中原城市領先指數CCL，2019年6月底曾突破190點，報190.48點，當時一度創下歷史新高，惟及後出現反修例風暴，樓價亦備受影響，到當年10月中《施政報告》公布前，該指數跌至180.32點，不足半年下跌逾5%。在「林鄭PLAN」推出後，市場需求增加，在疫情緩和後，CCL去年8月攀升至191.34點的歷史高位，累計由推出「林鄭PLAN」至去年9月累升6%，但後來市場上出現多種負面因素，如股市動盪、第五波疫情等，CCL上周五最新報183.06點，較去年9月歷史紀錄下跌逾4%。

[2022/23/財政預算案]