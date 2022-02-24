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預算案料GDP最多增3.5% 經濟師︰太樂觀

【明報專訊】本港經濟正受第五波疫情衝擊，失業率料再度回升。財政司長陳茂波昨日在《財政預算案》中表示，相信財政措施將有效提振經濟，預計本港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長介乎2%至3.5%；預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1%及2%。惟經濟師指出，受疫情打擊及港府堅持清零政策下，政府的增長預測實屬過分樂觀。

大和資本市場首席經濟師賴志文表示，過去兩年經濟平均增長近乎零，加上市場普遍預期美國即將加息，本港經濟短期內未見利好因素，下行風險較大。他續稱，清零政策、外資管理層撤港均窒礙本港經濟復蘇，預料今年全年GDP增長僅達1.8%，當中至少兩季按季錄負增長，他直言政府對今年經濟增長預測過分樂觀。

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒稱，預計失業率在上半年會反彈至5%，其中服務業首當其衝；若發展商減慢工程進度，相信建造業失業率亦會提升。

大新料上半年失業率反彈至5%

另一方面，政府預期2023至2026年間，平均每年GDP實質增長為3%，稍高於疫情前10年、平均2.8%升幅；惟比上一份《財政預算案》、即估計2022至2025年間，平均每年GDP實質增長為3.3%有所下調。溫嘉煒續稱，相信當局已考慮到新冠疫情及勞動人口下降對經濟發展的潛在影響；惟他認為未來5年平均每年經濟實質增長或會略低於3%，主要受外資對本港清零等政策存疑，並對日後來港投資有所卻步等因素。

不過，有消息人士表示，未來5年平均經濟增長3%，與過去10年平均2.8%增長相若，以目前政府政策比以往積極而言，上述預計增速的確要努力爭取，但並非不能達到。

[2022/23/財政預算案]