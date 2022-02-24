呂耀東：銀河三期開幕要睇天 銀娛去年虧轉盈 派0.3元特別息「冲喜」

明報記者 陳偉燊

銀娛業績顯示，去年第四季度的EBITDA約10.4億元，按季大增98.8%；按年計增長3.27%。自去年12月結束與貴賓廳及中介人的合作後，去年第四季度貴賓博彩收入約7.13億元，按季及按年分別大跌42.2%及56.7%。2021年全年貴賓博彩收入按年增長11%至54.53億元，同期中場博彩收入增長大幅跑贏，按年增長逾83%至112.38億元。若按項目劃分，澳門銀河及星際分別錄得約29.05億及3.74億元經調整EBITDA，均扭虧為盈；3間城市娛樂會（衛星場）的經調整EBITDA按年大增近1.3倍至6200萬元。

呂志和：新春生意穩健「維持到」

截至去年底止，銀娛持有淨現金270億元，按年減少98億元。其持有永利澳門（1128）的母公司美國Wynn Resorts共520萬股股份，佔股權卻由2020年度的4.8%攤薄至4.5%，市值約34.49億元。

呂志和表示，由於財務穩健，因此酌量每股派0.3元特別息，笑言金額雖然不多，但希望可「冲喜」一下，隨着集團有更多新項目推出，期望將來可派發更多股息。他表示，於農曆新年檔期，在高端中場帶動下，生意表現穩健，即使澳門收緊入境措施，農曆年生意比想像中略少，但「仍然維持得到」。因應疫情，他料澳門銀河第三期在今年底、明年初有望開業，他表示，期望在未來3至6個月防疫取得效果後，港澳可恢復通關。呂耀東稱，澳門銀河第三期目前正驗收中，開幕時間則要「睇天」。

力拓非博彩業務 貴賓廳重要性大減

呂耀東續稱，集團旗下賭場內現時已沒有貴賓廳營運，未來將會視乎新修訂法律確定中介人的操作守則後，再作評估。集團目前已慢慢增加中場業務及發展非博彩業務，因此不會因為沒有貴賓廳生意而影響盈利，而從EBITDA層面更能反映貴賓廳生意重要性大減。呂耀東認為，在未有具體資料下，要談如何處理3個衛星場業務有點言之過早，加上有3年過渡期，相信稍後可以與衛星場持有人再作進一步討論。