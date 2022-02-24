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三大業務錄盈利 聯想上季多賺62%

【明報專訊】電腦、電子產品銷售在疫情繼續受惠。聯想（0992）昨日公布，截至去年底第三季度純利及收入再創新高，其中收入按年升17%至201.27億美元，純利則增長62%至6.4億美元，當中三大業務均錄得盈利，基礎設施方案業務（ISG）更首錄盈利。聯想董事長兼首席執行官楊元慶預計，個人電腦需求將依然強勁及穩定，疫情下在家與辦公室混合工作的新常態，將繼續推動需求，預期產品將向商用及高端細分市場發展。

楊元慶看好個人電腦需求

聯想昨日中午休市公布業績，雖然表現勝市場預期，惟績後仍倒跌最多3%，收報8.77元，全日跌2.7%。聯想上季經營溢利按年升33%至9.32億美元，毛利率按年微升0.5個百分點至16.7%。核心業務智能設備業務（IDG）受惠個人電腦和其他智慧設備的需求強勁，收入升15.7%至176.1億美元。

至於基礎設施方案業務（ISG），上季首次轉虧為盈，期內經營溢利為1688萬美元，收入按年升19%至19.29億美元。聯想基礎設施方案集團總裁Kirk Skaugen表示，ISG業務已連續4個季度實現雙位數增長，其中雲 IT基礎設施及企業IT基礎設施業務上季收入分別增長38%及7%，預計在下個增長周期增幅可加快至超過一倍。

談及新興業務方面，楊元慶表示，公司會抓緊物聯網、元宇宙以及智能家居等發展機會，公司亦會投資發展VR及AR等技術裝置，包括提供穩定擴增實境（AR）B2B產品，惟目前元宇宙及生態系統仍未成氣候，聯想主要聚焦在消費端應用上。

問及晶片短缺問題，楊元慶表示，問題會在上半年持續，或影響智能設備及數據中心業務，公司將透過使用過時零件更新成較先進科技零件應對，有關晶片短缺直至今年下半年才能得緩解。