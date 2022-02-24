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恒指公司「彈弓手」 商湯科指權重大削至0.24％

【明報專訊】恒指公司早前公布季檢結果，商湯（0020）下月7日起以3.94%權重加入科指，刺激該股近日獲追捧。不過恒指公司昨收市後表示，稱經進一步分析後，商湯的流通系數由35%改為2%，並因此將該股在科指的權重由3.94%大幅降至0.24%，為成分股中最低。

截至今年1月底止，與科指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理為59.6億美元。以商湯最新比重計算，預計約1.12億元被動資金淨買入，較此前預計的18.32億元大幅下降。自上周五以高比重納入科指，引發近日大量資金追入商湯，股價3日累升19.22%，昨天收報7.38元，全日升6.8%。

官媒護航 美團結束3連跌

另一科指重磅股美團（3690）近日股價「愈跌愈有」，市場憂慮監管陰霾重臨。繼多家投行發報告認為市場反應過大，內地官媒《經濟日報》昨發文，評論「這個反應有點過頭了」，指政策全文5000多字，提及平台經濟的僅有一兩句，認為文章初衷「不是要針對平台經濟」。消息刺激美團股價升3.09%至176.6元，雖然結束三連跌局面，但美團近4個交易日仍累跌19.65%。

文章指出，政策提出「引導」下調服務費，「不是命令，旨在促進政府部門、大平台、小商户攜起手來，同舟共濟渡難關」。同時，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味着平台企業前景堪憂，當前最關鍵是消費意願不足的問題。