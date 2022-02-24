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5G業務帶動 數碼通EBITDA微升2%

【明報專訊】本地電訊商數碼通（0315）昨日公布，截至去年底止上半年度純利按年跌5.7%至2.52億元，EBITDA按年微升1.9%至12.97億元，主要受惠5G手機銷售和5G上客量增加帶動。數碼通副主席兼執行董事馮玉麟於業績記者會上表示，期內得益於5G等業務的收益和成本控制，公司已經回復增長階段，又表示有信心公司持續維持盈利。

數碼通擬派中期息每股14.5仙，按年持平，該股昨日績前微跌0.7%。

數碼通上半年度收入升16.9%至37.92億元，當中服務收入及其他相關服務按年升3.2%至22.42億元，手機及配件銷售按年升44.4%至15.49億元。集團流動服務月費計劃期末ARPU上升4%至210元，主要受5G上客量帶動；馮玉麟表示，現時5G上客量佔總移動用戶20%，預期與同業表現相約，至於5G ARPU 較整體ARPU高50至100元。對於近日有營運商推出低價5G月費計劃，他稱公司會堅持5G 溢價的準則，月費計劃無意減價。

頻譜成本不可扣稅 公司擬興訟

展望未來，受變種病毒Omicron的拖累，預料漫遊業務未來仍會面對挑戰，但集團仍然維持股東回報為公司目標，堅持派息率為75%。數碼通預計，今年下半年頻譜攤銷成本亦會上調，令盈利壓力倍增。數碼通又表示，自2011年起已合共支付或撥備70億元作為頻譜費，今年全年的頻譜攤銷成本將會超過4億元。但稅務局修改評稅準則，頻譜成本如今被歸類為資本，不可扣稅，公司極不同意，並會就此提出訴訟。