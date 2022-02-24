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阿里煞停旗下Lazada上市前融資

【明報專訊】據外電報道，阿里巴巴（9988）旗下東南亞線上購物網站Lazada，突然暫停上市前融資10億美元計劃。報道引述消息人士指，阿里巴巴原計劃在Lazada進行新股招股前，為Lazada集資至少10億美元，但因未能達到其預期估值後打退堂鼓。

未達預期估值打退堂鼓

報道指出，阿里巴巴今次暫時擱置此次融資，另一重要原因是Lazada並不需要資金，而且在美國部署加息、內地又頻繁處罰科網公司，不論在美國或香港上市的科技公司估值俱不斷「縮水」，市場仍然動盪；據指阿里巴巴仍有意將Lazada分拆為獨立的公司，如果情况改變，可能重新嘗試集資，以應付與騰訊（0700）有份投資的冬海集團旗下Shopee、以及印尼電商GoTo的競爭。

總部設在新加坡的Lazada成立於2012年，該公司主要從事電子商務，最初只是採用直營模式，將自有倉庫的庫存直接銷售給消費者，後來其線上購物網開始投入服務，允許第三方零售商通過Lazada網站銷售產品。該公司現時更有自己的網上支付（HelloPay）及自有物流系統（Lazada Express）。Lazada是整個東南亞地區唯一最具規模的「一站式」電子商務平台。直至2016年，阿里斥資約5億美元認購Lazada發行的新股，同時從現有股東手中收購Lazada若干股份，總投資約10億美元，正式入主Lazada。