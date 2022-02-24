歐英美續採購俄7億美元資源 涉350萬桶石油等 學者：美加息重要10倍

地緣政治形勢仍充滿不確定性，美股三大指數早段窄幅上落。周二落入回調區的標普500指數，午夜前由升轉跌。泛歐Stoxx 600指數午夜前亦回吐了此前大部分升幅。不過美國10年期國債孳息率微升至1.97厘。國際油價午夜前升逾1%，布蘭特期油升穿每桶98美元。新西蘭央行加息四分之一厘，紐元兌美元昨升0.8%，每紐元兌0.68美元。

國際油價午夜前升逾1%

彭博的數據顯示，在俄方承認烏東兩個分離地區獨立後的24小時內，歐盟、英國和美國合共向俄羅斯購買了350萬桶石油及精煉製品，總值超過3.5億美元。與此同時，西方國家亦向俄羅斯購入約值2.5億美元的天然氣，以及價值數千萬美元的鋁、煤、鎳、鈦、黃金和其他商品，反映買賣雙方暫未將大宗商品視作克制對方的武器。

彭博社指出，即使歐盟和英國針對5家中型俄羅斯銀行實施制裁，但暫時仍未向負責大宗商品交易的3家大型俄羅斯國有銀行開刀。儘管德國暫停了北溪2號線天然氣管道的認證，但與北溪2號的線路完全相同，並早已開通運作的北溪1號線卻完全未受影響，突顯現階段的制裁未觸及各方核心利益。

倘制裁延伸至油氣資源 勢推高通脹

當前的油價在接近7年高位徘徊，一旦制裁延伸至油氣資源，勢將推高通脹。沃頓商學院金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）警告，聯儲局加息的重要性，較俄烏局勢重要10倍，如果因這次危機而放慢收緊政策的步伐，那將會是重大錯誤。

市場人士指出，主要央行的貨幣政策可能陷入兩難。一方面，地緣政治危機可能令增長前景變得黯淡，令加息步伐放慢。但另一方面，制裁措施可能導致通脹升溫，令加息步伐更為激進。

美國政府此前宣布擴大對俄羅斯主權債的交易限制，禁止美國機構及投資者參與3月1日之後發行的債券二級市場交易。分析認為，此舉短期內的影響可能不大，但可能是朝更嚴厲的制裁措施邁出一步。

分析：禁俄主權債 或邁向更嚴厲制裁

自2014年俄羅斯吞併克里米亞後，美國投資者被禁止購買新的美元計價俄羅斯債券。自2019年以來，美國的銀行也被禁止參與非盧布主權債的初級市場交易。去年美國還禁止美國金融機構參與盧布計價的俄羅斯主權債券初級市場交易。國際金融協會（IIF）副首席經濟學家Elina Ribakova表示，針對主權債務的制裁可能會產生有限的經濟影響，但美國表明有可能加碼制裁。

（綜合報道）

[國際金融]