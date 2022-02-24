李曉佳：不托市 何來千億地價收入

其實早在「林鄭Plan」推出一年之後，地產界以致一眾KOL已經多次大合奏，要政府進一步放寬按保上限，當時政府撐住不放。今次公布預算案前，地產界沒再開聲，反而財爺就突然鬆手。除了因為樓價已由高位回調了4%（詳見B1）外，更實在的恐怕是不放寬按保，下個財年何來1200億元的地價收入？

多次「揼」地產商心口 寬按保作人情交換

今年以來，新盤市場簡直一片死寂。只有市建局與恒地（0012）合作的長沙灣映築夠膽在Omicron的陰影下開售。更估不到的是在2月第五波疫情「爆到七彩」時，映築要煞停賣樓，直接退票給準買家。今個月新盤的慘淡情况，應該還差過2020年2月香港初爆疫時。除了Omicron，大家都知道美國加息來勢洶洶，發展商賣樓實在荊棘滿途。

話說自從金融海嘯後全球印銀紙以來，發展商差不多完全沒試過要減價賣樓，最多是暗地裏加多幾隻佣給地產代理促銷。但發展商今次其實不是不想去貨，上個月新增申請預售樓花達到7094伙，破盡以往紀錄。港府在中央指令下，未來住宅土地供應必定增加。以眼前形勢，發展商肯定「早賣早着」。

另一邊廂，政府為了「動態清零」抗疫，投入幾千億元。2021/22財政年度有幸以508億元售出中環地王，又以198億元售出銅鑼灣加路連山道地王，令到地價收入較預期超出435億元，達到1400億元。但內有疫情，外有美國加息疊加俄烏隨時開戰；加上地王級地皮賣一幅少一幅，要靠市場已幾乎食滯的啟德地皮，和私人土地補地價，下個年度要達到財爺所定的1200億元地價收入目標，難度不小。試問如果發展商不能貨如輪轉地賣新盤，又何來子彈去投地和補地價？放寬按保固然對二手樓有立竿見影之效，對新盤樓花，一樣可以吸引買家選擇建築期付款方式、抱着低首期上車的希望入市接貨。

這兩個月港府其實已經「揼」了地產商多次心口，借出萬間酒店房做隔離設施，又借地皮建方艙醫院，昨天又再加多一項「唔准追租」，令到放寬按保作人情交換，變得順理成章。官商之間的Give and Take，在現時「由亂入治」的香港，小市民當然冇Say。但借按保之前計清楚是否願意背負這筆樓債，就是每個市民都該對自己負的責任。

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[李曉佳 財經澡堂]