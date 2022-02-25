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亞太股市全線挫 科指最慘烈 避險股失靈 恒指失23000近超賣

標籤：經濟

【明報專訊】俄羅斯昨晨入侵烏克蘭，挑動環球股市避險情緒，拖累亞太主要股市全線急跌。恒指早上低開近400點後，午前隨烏克蘭開始受襲後跌幅加深，曾低見22,786點，挑戰今年1月初做出的雙底，收市報22,901點，跌758點或3.21%，14天相對強弱指數（RSI）跌至34.5，接近超賣。全日主板成交額大增至1770億元；近期受壓的科指更挫逾4%，跌幅為亞太主要股指之中最厲害。分析認為戰爭對股市的衝擊短暫，目前對金融市場並不悲觀。

明報記者 歐陽偉昉

美股早段急跌800點，恒指夜期延續跌勢，截至晚上11時45分報22,558點，低水344點。國指昨跌3.44%，收報8030點，科指跌4.33%，亦為去年9月以來最大跌幅，續創指數創立以來新低。亞太區股市亦普遍下跌，滬深300指數跌2%，新加坡股市跌3.49%，日經亦跌近2%（見圖）。

瑞士盈豐：地緣政治影響不持久

瑞士盈豐銀行報告指出，地緣政治一開始會對市場造成衝擊，但影響通常不會持久，當市場考慮更廣泛因素後會冷靜下來。該行認為能源價格高企，但經濟復蘇依然完好，貨幣環境收緊後但仍高度寬鬆，目前金融市場情况並不可怕。部分新興市場在疫後復蘇，估值和基本因素吸引，現時價格錯配為投資提供機會。

資金近期流出債市，加上烏克蘭局勢令商品價格急升影響經濟復蘇，或影響各國央行加息進度，令金融股下挫，匯控（0005）和友邦（1299）均跌逾3%。本港疫情嚴重，零售消費受打擊，房託和本地公用股未能成為資金避險的選擇（見表）；政府擬不准業主對指定行業追租，置富（0778）、領展（0823）再跌逾2%。昨日只有能源股明顯受惠戰事而上升。8隻藍籌見新低，當中不乏科技巨頭，包括近日再受內地監管政策影響、昨收市後公布季績的阿里巴巴（9988）跌6.67%，同系阿里健康（0241）跌6.45%；被大削科指權重的商湯（0020）則大跌11.65%。

151牛證收回 重貨區退守22400

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，壞消息出現後，恒指應不會再有昨日般大跌，不過戰事影響入市氣氛，內地近日再對個別科企監管，科技股影響港股表現。她認為現水平並不穩固，港股及後或因對俄制裁影響通脹等消息續跌。

昨日有151張恒指牛證被收回，昨晚恒指牛熊證街貨仍以牛證佔多，但重貨區退守22,400點；熊證亦見減少，因投資者沽貨獲利。

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰指出，昨日資金流向牛證博反彈居多，市况波動下建議投資者應選擇距收回價較遠的牛證，並鎖定部分利潤。