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資金避險 金價創15月高

標籤：經濟

【明報專訊】受避險資金帶動，每盎司黃金昨日一度突破15個月高位，月初至今升約一成。港股黃金ETF做好，SPDR金ETF（2840）升2.68%，金礦股跟隨上揚，山東黃金（1787）升4.41%，招金（1818）升2.4%。獨立商品分析師盧楚仁認為，過去金礦股多不完全跟隨黃金升幅，看好金價的投資者可買黃金ETF。盧楚仁認為戰爭行情對黃金和石油的刺激短暫，今次戰事或在短期內結束，金價再升空間有限，短期或回吐至1877美元。他指未來金價仍受惠通脹因素，不過看好金價的投資者可直接買ETF。

原油ETF受捧 中石油升3.4%

昨日紐約期油曾高見每桶100美元，三星原油期貨ETF（3175）昨升5.21%，中石油（0857）升3.4%。事實上，石油供應緊張本已令油價在去年上升56%。盧楚仁認為戰爭消息過後，或令紐約期油價格回落至85.5美元，但供應緊張難以解決，看好油價企穩後將再度上升。

美元亦為熱門避險工具，美元指數截至昨晚10時報97.32，升1%。歐洲天然氣價格進一步上升，恐打擊經濟復蘇，歐元兌美元跌1.42%，英鎊跌1.45%。在英國擁有資產的長和（0001）及長江基建分別跌4.02%及0.72%，渣打（2888）跌6.37%。俄羅斯受制裁和盧布急挫拖累，俄鋁（0486）最多跌13.46%，收市跌10.71%。