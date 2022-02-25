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港交所全年純利升9% 略遜預期

【明報專訊】港交所（0388）昨日公布去年度業績，純利增長9%至125.35億元，略遜市場預期，每股基本盈利9.91元；第二次中期息每股派4.18元，全年每股8.87元，按年增9%。港交所行政總裁歐冠昇表示，難以預測今年新股上市數目，惟面對市場環境波動、公司估值下跌，不排除某些公司會延遲上市，但相信仍有不少公司願意繼續推動上市進程。

第二次中期息每股派4.18元

港交所股價昨日收報394.6元，挫逾5%。港交所去年收入約209.5億元，按年增加10%，主要受惠去年港股日均成交大增超過三成，帶動交易費增加33%至40.19億元，滬深港通的南向及北向交易費收入均創新高。

集團去年交易及結算費收入升31%至44.6億元，但利息收益及來自集體投資計劃的公平值收益減少至3.64億元，使投資收益淨額減少， 已抵消部分升幅。除息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約162.7億元，仍遜預期。

對於最新一份《財政預算案》研究引入新上市制度，滿足具規模而未有盈利的科企集資需要，歐冠昇表示，目前相關工作已有進展，預計需要至少數月時間才會諮詢公眾，認為引入新制度須同時考慮投資需求和風險。至於年初引入的特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，至今已收到7間公司申請，最早或於今年第一季上市，冀吸引高質素的發行人及併購目標。

引未盈利科企上市 或數月後諮詢

至於人才流失方面，歐冠昇稱，近來金融業發展急速，令行業人才競爭激烈，港交所在市場環境下不能「免疫」，流失率較以往高，惟在過去幾個月開始回穩，強調會盡力爭取人才。被問到疫情對業務發展的影響，他指港交所會確保有效率地維持營運，包括實施在家工作等，以應付疫情挑戰，認為交易所具備應有的操作能力。