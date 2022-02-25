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新地中期核心少賺15% 擬推10新盤 指疫情或影響進度

【明報專訊】新鴻基地產（0016）昨日公布，截至去年底止上半年度核心盈利約148.18億元，按年倒退逾15%；集團表示，在未來10個月擬推售多個樓盤項目，惟推售新盤的時間表及政府預售審批，或會受到疫情影響有所延遲。

明報記者 陳偉燊

新地上半年純利約151.86億元，按年增長11.84%。每股中期息維持派1.25元不變。整體負債比率為17.5%，比2020年6月底止半年增加1.5個百分點。集團稱現時在港土地儲備達5780萬平方呎，足夠未來5至6年發展，又提到目前有數幅新界農地，正與政府商討補地價，並已進入最後階段。

港土儲5780萬呎 夠5至6年發展

上半年度新地旗下Wetland Seasons Park二至三期、御海灣及御海灣II、匯璽III及Grand YOHO第二期住宅項目銷售入帳，分部營業溢利按年跌32.9%至70.36億元；在內地主要銷售峻林及瀧景第三期B住宅項目，營業溢利按年大減67%至6.22億元。現時香港及內地未入帳的合約銷售額分別286億及59億元，當中今年度及下年度入帳各佔165億及125億元。其最新上載簡報顯示，由2021年7月1日至今年2月13日，在港錄得合約銷售227億元。

集團表示，未來10個月將會推售包括北角海璇的新期數、 何文田Prince Central、 Wetland Seasons Bay第三期、 鄰近兆康站的住宅項目第一期、白石角住宅項目第一期、沙田瓏珀山第二期及荃灣的工業大廈項目，但指時間表可能會因為疫情影響而有所延遲。

港租金收入97億 升2%

收租業務方面，新地在港淨租金收入97.28億元，按年升2%，總出租率達91%。因應新一波疫情，將在港着手提升物業的衞生水平。另已引進寵物友善咖啡店、提供獨特菜式和餐飲食肆，並繼續開設期間限定店，加入綠色元素和親子康樂設施。內地總租金收入則為27.81億元，增長12%。

疫情肆虐下，新地旗下酒店業務繼續虧損，上半年度蝕約1.62億元。運輸、基建及物流的分部盈利亦按年跌8.2%至7.78億元。電訊業務分部盈利3.91億元，按年增2.9%。

酒店業務續虧損 上半年蝕1.62億

主席郭炳聯預計今年經營環境仍甚具挑戰，但集團對內地和香港前景充滿信心，在機會合適時會考慮買地。