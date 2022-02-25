Tesla德廠房接投訴 投產再遇阻

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）旗下德國柏林超級工廠投產再遇波折，廠房的供水合約可能需推倒重來。德國環保組織此前投訴，勃蘭登堡州環境部門向公用事業公司WSE批出對特斯拉廠房的供水許可證前未有充分檢查。法蘭克福奧德（Frankfurt Oder）行政法院將於下周舉行聽證會審理這宗投訴。倘環保組織勝訴，柏林廠房將失去供水合同，令這座造價達50億歐元（約437億港元）的廠房項目再次推遲投產，甚至叫停。特斯拉股價周三跌7%，本月以來股價挫18%。
提出訴訟的當地環保組織憂慮，特斯拉的柏林廠房每年耗水量達140萬立方米，相當於一個3萬人口城鎮的一年用水量，可能耗盡當地飲用水資源。若供水談判重新開始，將要再次規劃取水來源，這可能是一個漫長的過程，且無法保證可得出解決方案。
特斯拉行政總裁馬斯克去年10月曾表示，希望柏林廠房能在該年12月投產。特斯拉近期未再提出新的時間表。WSE表示，即使法院現階段准許為柏林廠房供水，未來仍要從其他地區調水，才可應付廠房未來擴產。除供水問題，特斯拉仍在等候柏林超級工廠的規劃申請獲最終批准。
柏林超級工廠是特斯拉產能增長的主要來源，也是擴大歐洲電動車市場份額的關鍵部署。目前歐洲電動車龍頭福士（Volkswagen）在歐洲的市場份額達25%，而特斯拉只有13%。