太古免關閉處所租金 減收餐飲業 領展新世界稱已調整租金

明報記者 陳偉燊、周綺琪

太古地產表示，為旗下太古廣場和太古城中心的零售租戶提供進一步支援，包括為需要關閉的表列處所租戶，提供全額租金寬免。租金減免期將覆蓋由租戶被要求關閉當日起計，至今年4月20日。

免租期停業起至4月20日

此外，集團亦會向因人流大減而深受影響的餐飲租戶提供支援，並按個別情况提供租金減免，當中最大幅度為只收取營業額分成租金。另集團將繼續推出各類型推廣活動，包括購物及餐飲禮遇、電子折扣現金券、延長免費泊車及外賣優惠等，以吸引人流到訪。

餐飲租戶最大減幅 只收營業額分成

太古地產發言人表示，現時集團計劃提供租金寬免期至4月20日，與政府最新延長社交距離措施的時間一致。集團隨後會繼續監察情況，再作出相應安排。發言人續指，餐飲業租戶租金寬免幅度各有不同，集團將按其受影響程度再個別商討。對於首批停業的表列處所租戶，發言人表示會因應情况處理已繳付的租金。

其他地產商方面，新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛昨日於業績發布會指，儘管第五波疫情帶來影響，政府又採取短期措施限制業主追租，集團早已因應不同租戶的情况調節租金，亦幫助租戶宣傳、線上及線下吸客，料最終對集團租務影響不大；從旗下尖沙嘴K11 Musea所見，期內銷售額按年增長21%，營運利潤按年增長1.9倍。

領展：停業租戶可減租 研增加支援

至於領展（0823）早於本月初已開展了1.2億元的「商戶同舟計劃」，包括為需停業的特定行業租戶減租，並一直與其他受疫情影響行業的租戶保持聯繫，收集其自去年12月以來經營情况數據，並援助有需要租戶。集團行政總裁王國龍昨日指，鑑於近期疫情急轉直下，集團正加緊評估最新防疫措施對不同行業的影響，並冀增加支援受影響的租戶。

新鴻基地產（0016）、恒基地產（0012）及長實（1113）則未有回應本報查詢。

港府自1月7日起，強制戲院、酒吧、健身中心及美容院等表列處所停業，並於2月初將關閉處所擴大至宗教處所和髮型屋。零售業協會近日一直敦促政府及業主即時向商戶提供支援。