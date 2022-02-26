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防疫措施最早5月始放寬 渣打降GDP預測至1.2%

標籤：經濟

【明報專訊】日前發布的《財政預算案》預料今年本港經濟實質增長介乎2%至3.5%；惟再有大行隨後削減預測至較港府預測更低。繼摩根士丹利一個月內、兩度下調本港GDP預期增長後，渣打銀行昨日亦將今年香港GDP預測由2.3%減至1.2%，並料防疫措施最快5月才有望放寬，經濟則在第二季始收復首季失地。另花旗銀行亦指，本港即將推行全民檢測，加上防疫措施限制人流，對經濟造成下行風險。

渣打指，近期新冠確診數字增加，隨之而來為防疫措施收緊，故該行將首季經濟由原來預期增長0.8%降至收縮1.3%，今年經濟增長預測則由2.3%降至1.2%。渣打的預測低於港府的預測，而早前的大摩、總商會，以至評級機構惠譽的預測，都較預算案的預測低（見表）。渣打相信第五波疫情可望見頂，但預料防疫措施在5月至6月才逐漸放寬。該行預期，本地經濟將在第二季回升，收復第一季的損失，並在政府刺激措施和中國內地經濟重新增長下，在今年下半年重拾升軌。

花旗料GDP增2.5% 或會下調

失業率方面，渣打相信上半年失業率很大可能上升，但按以往經驗，若防疫限制放寬，工作職位可能會迅速回升。

不過，渣打指出，只要「動態清零」防疫策略不變，相信本港今年大部分時間將維持嚴格入境防疫限制，加上利率上升等因素，經濟復蘇上限或較低。對於政府增長預測，該行認為除非與內地重啟關口，否則看法是過於樂觀，而該行預計全面通關會延至2023年。

此外，花旗報告預期，今年本地經濟實質增長為2.5%，與政府預測相若；其中首季將會錄得1.2%負增長。不過，該行指出，近期經濟復蘇仍存在許多不確定性，故經濟預測仍有下調風險。