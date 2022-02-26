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政治局會議：整治金融單位政商「旋轉門」

標籤：經濟

【明報專訊】中共中央召開政治局會議，審議中央巡視工作領導小組報告。巡視組近日完成向25間金融機構進行巡視檢討工作，政治局會議公告指，要對政商「旋轉門」，即離職高官到金融機構任職後，以內部消息和關係獲謀取利益，和違反中央8項規定精神等共同問題開展專項整治，加強對金融機構最高負責人和領導層的監督，同步推動懲治金融領域腐敗和處置金融風險。

政治局會議指出，巡視發現金融機構在落實黨領導、建設和整治等仍然存在不少突出問題，部分問題帶有共同性。會議要求落實整頓，加強日常監督，解決相關問題。

是次巡視的25間金融機構，包括人民銀行、銀保監、中證監等監管機構；滬深交易所、政策性銀行和投資機構、五大國有銀行、四大資管公司、金融投資公司，以及國有險企的黨委組織。

早前巡視25金融機構

中共中央紀律檢查委員會同日亦公布，中紀委表示，金融機構仍然存有不少問題，包括防範化解金融風險意識不足、金融風險識別、預警和處置機制不夠健全、部分改革任務推進不夠有力等、部分重要工作和重點領域存在廉潔問題等。巡視組已收到一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

稱中證監銀保監人行有監管問題

負責中證監和銀保監的巡視組指出，當局存在政商「旋轉門」問題。巡視組又指，中證監對上市公司違規違法行為日常防範監管不夠有力，推進註冊制改革的措施不夠完善，資本市場法規制度不夠完備，銀保監則在防範化解金融風險存在差距，監管能力不足等。人行則在解決民營和小微企業融資難題、督促金融機構服務國家戰略須加強，治理重點領域金融風險有不足，推進金融改革成效不夠明顯等。