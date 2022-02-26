moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

亞太股市反彈 港股獨挫 恒指見兩年最大一周跌幅

標籤：經濟

【明報專訊】美股隔晚先跌後反彈，亞太區股市昨日亦普遍反彈，日韓均升逾1%，新加坡股市升0.6%，但港股獨跌，拖累三大指數收市均連跌兩周，恒指本周累跌6.41%或1560點，跌幅是接近兩年以來最大，國指則見6年收市新低。

國指收報7991點 6年最低

瑞士盈豐銀行表示，烏克蘭事件對市場的直接影響有限，不過間接的影響可能更大，例如導致能源和食品價格上漲。該行認為，現在開始增持風險資產仍為時尚早。

恒指昨日收市跌134點或0.59%，報22,767點，主板成交金額1427億元，較上日減少19.36%；國指跌39點或0.49%，報7991點。恒生科技指數收報5112點，升0.84%。

北水南下合計淨流入31.07億元，連續第三日淨流入。本周表現最佳的是百威亞太（1876），累升7.58%，其次為藥明生物（2269）及恒隆地產（0101），均升逾2%；表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌11.88%，其次為金沙中國（1928）及恒生（0011），均跌逾一成。

阿里本周表現最差 累跌12%

阿里巴巴上季淨利潤446億元人民幣勝預期，周四績前雖挫逾6%，昨日則回穩，收報105.3元，升0.38%。

小米（1810）原計劃昨日於烏克蘭舉辦的新手機發布會取消，收報14.74元，跌1.47%，再見52周低。電訊盈科（0008）全年轉賺，免費電視受惠MIRROR熱潮首錄盈利，昨日股價收報4.36元，升5.83%。