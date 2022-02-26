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泰加不為4月到期的士保單續保 涉758輛

標籤：經濟

【明報專訊】泰加保險上月被保監局委任經理人接管後，繼2月和3月到期之的士保險，泰加昨日公布未能為758張於4月到期的保單安排續保，並將適時公布5月或以後到期之續保安排。早前的士業反映難以為泰加到期保單轉保，保險業聯會昨日表示，透過市場的自行調節及保監局設立的中央分流機制，的士保險市場已逐步恢復秩序。

早前，德勤的黎嘉恩和甘仲恒獲委任為接管泰加的經理，公告指經理仍在了解泰加經營及財務狀况，為保障客戶利益未能再續保，泰加將向保險代理及保單持有人發出書面通知。

公告指，保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程，當局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果，保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人商議承保方案，以盡快提供保障。

保監局將助受影響保單轉保

保聯表示，為確保受泰加退保影響之的士車主適時得到保險保障，保監局、保聯及4家的士保險公司自今年1月初一直密切聯繫，透過保監局的中央分流機制，有秩序地將保單安排至4家保險公司承保。中央分流機制經過1個多月運作，的士車主或保險代理已開始熟習運作模式並善用。

保聯稱，的士保險市場已逐步恢復秩序，約有700張的士保險保單於2月到期，目前有550輛已獲得保險公司承諾承保或已簽訂保單，而3月到期的近1000張的士保單則有400張獲承諾承保或已簽單。餘下的保單，車主或已自行安排投保，或仍在考慮保險公司的報價，又或在考慮將車退役等。保聯呼籲，不論原因為何，受影響之的士若欲透過中央分流機制投保，應盡快向保監局提交資料，以便安排轉保。