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鄭志剛：留200億收購 疫情不礙賣樓 新世界半年多賺四成 派中期息0.56元

【明報專訊】新世界發展（0017）公布截至12月底止中期業績，基本溢利達38.99億元，按年增長4.86%。執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，集團手頭現金連同可動用額度共逾1000億元，計劃預留200億元收購可以很快入帳及賺取盈利的發展項目。儘管第五波疫情嚴重，但他認為不會影響售樓部署，預料全年基本溢利有雙位數字增長。

明報記者 陳偉燊

該集團中期股東應佔溢利達14.3億元，按年增長41.2%，每股維持派中期息0.56元。鄭志剛預計，就算處於疫情期間，全年度租金仍然會上升，加上內地發展項目貢獻，預料全年度基本溢利可錄雙位數字增長。

他直言第五波疫情為樓市增加不明朗因素，同時又面對加息，但相信對心理影響大過實際情况，料上半年香港樓價可保持平穩，下半年會有5至10%升幅，細價樓會跑贏大市。他有信心集團全年度維持在港售樓100億元的目標。今年新世界計劃在港分階段推出3個位於啟德的項目，約有3300個單位、港島南岸等樓盤。他認為，疫情應不大影響其售樓部署。

港全年售樓100億 有信心達標

在內地售樓方面，今年度銷售目標約200億元人民幣，上半財年已錄將近100億元人民幣合約銷售，當中來自大灣區銷售佔比達70%，在大灣區內的如太子灣等銷售毛利率更逾70%。下半財年計劃推出杭州望江新城，預計可帶來80億元人民幣銷售。

現時新世界手上約有1500萬平方呎農地儲備位於北部都會區內，可供未來轉換用途發展，鄭志剛表示，當中有3幅共可建樓面逾400萬平方呎的農地已提交城市規劃委員會，申請規劃上調（Upzoning），預料可新增逾400萬平方呎可建樓面面積。另基於集團可動用現金連同額度有逾1000億元下，他們已預留200億元去購買那些可以很快創造盈利入帳的發展項目，如較早前和遠東發展（0035）組成財團，購入啟德的項目便是一例。該項目料於2023年第四季展開預售，2024年下半年入帳，入場費比原財團入標價低10億元。

強調集團無興趣涉足元宇宙

集團會探索在公路、物流及新經濟方面的發展，亦預期年內會出售價值80億至100億元非核心資產。但他強調，集團的新投資與他本人投資NFT（非同質化貨幣）、入股獨角獸等項目完全無關，集團亦無興趣涉足元宇宙項目。